Ληστεία διαπράχθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη Λευκωσία, με θύμα διανομέα φαγητού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 9:00 το βράδυ, ο διανομέας παρέδωσε παραγγελία σε πολυκατοικία στην Έγκωμη. Κατά την έξοδό του από την πολυκατοικία, τον προσέγγισαν τρία πρόσωπα. Αφού του πρόταξαν μαχαίρια, τον απείλησαν και του ζήτησαν να τους παραδώσει χρήματα και το κινητό του τηλέφωνο.

Ο διανομέας φαγητού τους παρέδωσε το ποσό των 150 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα. Σύμφωνα με όσα κατάγγειλε στην Αστυνομία, τα τρία πρόσωπα του μίλησαν στην ελληνική γλώσσα.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λευκωσίας.