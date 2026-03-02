Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες και αίτια πρόκλησης οδικής σύγκρουσης, που συνέβη σήμερα στην επαρχία Λεμεσού και είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό γυναίκας ηλικίας 61 ετών.

Η οδική σύγκρουση συνέβη γύρω στις 7.00 το πρωί σήμερα, σε δρόμο στην περιοχή Ύψωνα, όπου η 61χρονη κινείτο πεζή και στην προσπάθεια της να διασταυρώσει τον δρόμο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, χτυπήθηκε από αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε γυναίκα ηλικίας 33 ετών.

Τη σκηνή επισκέφθηκαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις, ενώ πλήρωμα ασθενοφόρου μετέφερε την 61χρονη σε ιδιωτικό νοσοκομείο στη Λεμεσό.

Από τις ιατρικές εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι, η 61χρονη είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι, καθώς επίσης στα πλευρά και στο δεξί πόδι. Αυτή νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ιδιωτικού νοσοκομείου. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η κατάσταση της υγείας της θεωρείται αρκετά σοβαρή.

Το Τμήμα Τροχαίας Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.