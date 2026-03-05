Την Πέμπτη 5/3/2026, μεταξύ των ωρών 21:00-23:00, η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων θα προχωρήσει στο κλείσιμο τμήματος του αυτοκινητόδρομου Λάρνακας – Αγίας Νάπας με κατεύθυνση προς Αγία Νάπα, μεταξύ των εξόδων 63 («Στάδιο ΑΣΟ») και 64 (Ξυλοφάγου).

Το κλείσιμο πραγματοποιείται στο πλαίσιο αναπαράστασης θανατηφόρας οδικής σύγκρουσης που σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2026, ως μέρος της συνεχιζόμενης διερεύνησης της υπόθεσης.

Οι οδηγοί προτρέπονται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, να ακολουθούν την οδική σήμανση και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Αστυνομίας.

Κατά τη διάρκεια του κλεισίματος, η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται μέσω του δρόμου Ορμήδειας – Ξυλοφάγου.

Η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων απολογείται εκ των προτέρων για τυχόν ταλαιπωρία που θα προκληθεί.