Ένα άτομο έχασε τη ζωή του το βράδυ της Παρασκευής, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα ενώ άλλαζε λάστιχο στο αυτοκίνητό του, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 21:45 στον ανατολικό αυτοκινητόδρομο, κοντά στην πρώτη έξοδο προς Ξυλοφάγου. Όπως αναφέρεται, το θύμα βρισκόταν στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας τη στιγμή που χτυπήθηκε από άλλο όχημα.

Ο αυτοκινητόδρομος παρέμεινε κλειστός για αρκετές ώρες, με την τροχαία να προχωρεί σε εκτροπές της κυκλοφορίας. Ο δρόμος δόθηκε εκ νέου στην κυκλοφορία περίπου στη 01:15.

Ο οδηγός του άλλου οχήματος συνελήφθη, ενώ οι έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη.