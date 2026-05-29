Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 04:30 τα ξημερώματα σήμερα στον αυτοκινητόδρομο Κοκκινοτριμιθιάς – Λευκωσίας, παρά τον κυκλικό κόμβο Αρχαγγέλου της επαρχίας Λευκωσίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ιδιωτικό όχημα παρέκκλινε της πορείας του και προσέκρουσε αρχικά σε τοίχο και στη συνέχεια στο μεταλλικό κιγκλίδωμα και ακινητοποιήθηκε στην δεξιά λωρίδα του δρόμου.

Ένα άτομο απεγκλωβίστηκε με τη χρήση διασωστικής εξάρτυσης και παραδόθηκε στο πλήρωμα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων για μεταφορά του στο Τ.Α.Ε.Π. του νοσοκομείου Λευκωσίας.