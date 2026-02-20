Συγκλονίζουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε χθες βράδυ η νέα τραγωδία στην άσφαλτο, με θύμα τον 70χρονο εργάτη Σάββα Ιωάννου, ο οποίος τοποθετούσε κώνους στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας–Λεμεσού, στο ύψος της Μονής και παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα.

Από τις εξετάσεις των μελών της Τροχαίας Λεμεσού και του Αρχηγείου διαπιστώθηκε ότι ο 70χρονος στεκόταν πίσω από το μεγάλο φωτεινό συρόμενο αναλάμπον βέλος, το οποίο ήταν προσδεδεμένο σε ελαφρύ φορτηγό. Η πρόσκρουση του οχήματος στη φωτεινή ένδειξη είχε ως αποτέλεσμα ο άτυχος εργάτης να εκτιναχθεί και να καταλήξει στο χαντάκι στη μέση του αυτοκινητόδρομου.

Το τραγικό συμβάν είδαν οι τέσσερις συνάδελφοί του, οι οποίοι βρίσκονταν μαζί του. Πρόκειται για αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι θα δώσουν κατάθεση στην Τροχαία Λεμεσού. Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι ο 70χρονος Σάββας είχε μεταβεί εκτάκτως στην εργασία του, καθώς απουσίαζε άλλος συνάδελφός του.

Ο 37χρονος οδηγός συνελήφθη και τελεί υπό κράτηση στα κρατητήρια της ΑΔΕ Λεμεσού. Ανακρινόμενος, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν αντιλήφθηκε οτιδήποτε, ούτε τις σημάνσεις (ταμπέλες) που υπήρχαν πριν από το φωτεινό βέλος ούτε και τους κώνους. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 37χρονος επέστρεφε στο σπίτι του από τη εργασία του στη Λάρνακα.

Από τις επιτόπιες εξετάσεις που έγιναν στη σκηνή του θανατηφόρου δυστυχήματος, οι εξεταστές της Τροχαίας Λεμεσού δεν κατέγραψαν ίχνη πέδησης.

Η σκηνή φωτογραφήθηκε με τη χρήση drone, ενώ αναμένεται να γίνει και αναπαράσταση. Πέραν της Τροχαίας Λεμεσού, εμπλοκή θα έχει και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, οι λειτουργοί του οποίου θα εξετάσουν την υπόθεση από την πλευρά τους, και ως εργατικό ατύχημα. Θα διερευνήσουν κατά πόσο είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας.

Υπενθυμίζεται ότι σε ψεσινές δηλώσεις του στη σκηνή του θανατηφόρου, ο υπεύθυνος της Τροχαίας Λεμεσού, Μάριος Χαραλάμπους, ανέφερε ότι γύρω στις 7:25 το βράδυ, 37χρονος οδηγούσε ιδιωτικό όχημα στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας–Λεμεσού. Σε κάποιο σημείο του δρόμου, μετά το χωριό Μονή, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, προσέκρουσε στο φωτεινό συρόμενο βέλος που βρισκόταν στη δεξιά λωρίδα του αυτοκινητόδρομου, όπου διεξάγονταν οδικά έργα. Την ίδια στιγμή παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα τον 70χρονο εργάτη, ο οποίος τοποθετούσε κώνους για το κλείσιμο της δεξιάς λωρίδας.

Ερωτηθείς εάν ο οδηγός έτρεχε, ο κ. Χαραλάμπους ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο υπήρχε σχετική σηματοδότηση, η οποία θα καταγραφεί, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες το φωτεινό βέλος ήταν αναμμένο.

Ο οδηγός του ιδιωτικού οχήματος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου υποβάλλεται σε εξετάσεις. Έχει ήδη υποβληθεί σε έλεγχο νάρκοτεστ και αλκοόλης, με αρνητικό αποτέλεσμα.

Να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο σημείο του δρόμου δεν υπάρχει οδικός φωτισμός, γεγονός που ενδεχομένως να επηρέασε την ορατότητα. Όπως σημείωσε ο κ. Χαραλάμπους, και αυτή η παράμετρος βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού του άτυχου εργάτη θα διενεργηθεί σήμερα το μεσημέρι.