Κλήση για πυρκαγιά σε σωρό από ξύλα και άχρηστα υλικά στα Πολεμίδια, στην επαρχία Λεμεσού, έλαβε χθες η Πυροσβεστική Υπηρεσία στις 17:55.

Ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμού Μονοβόλικου και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 18:18. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, τα μέλη και το όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας δέχτηκαν πετροβολισμό από άγνωστα πρόσωπα.

Στο μέρος κλήθηκε και αφίχθηκε η Αστυνομία, όπου με την άφιξή της, τα άγνωστα πρόσωπα τράπηκαν σε φυγή.

Το πυροσβεστικό όχημα υπέστη ζημιές, ενώ κανένας τραυματισμός δεν σημειώθηκε στα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.