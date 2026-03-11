Σε συναγερμό τέθηκε η Αστυνομία στη Λεμεσό, μετά τον εντοπισμό νεκρής γυναίκας στην παραλιακή περιοχή του Αγίου Τύχωνα στην Αμαθούντα.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε γύρω στις 12 το μεσημέρι και στο μέρος έσπευσαν άμεσα μέλη της για επιτόπιες εξετάσεις. Για την ώρα δεν έχουν εξακριβωθεί τα στοιχεία της νεκρής.

Η γυναίκα εντοπίστηκε σε πεζόδρομο του παραλιακού μετώπου, παραλήφθηκε από πλήρωμα ασθενοφόρου και μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο. Ακολούθως ενημερώθηκε η Αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο.

Εκ πρώτης όπως μας αναφέρθηκε, αποκλείεται η εγκληματική ενέργεια. Τα μέλη της Αστυνομίας διεξάγουν έρευνες για κλειστά κυκλώματα που ενδεχομένως να συμβάλουν στο έργο της εξακρίβωσης των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό