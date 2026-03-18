Χθες το μεσημέρι στη Λευκωσία, ένας 29χρονος συνελήφθη μετά από καταδίωξη με προειδοποιητικούς πυροβολισμούς, όταν επιτέθηκε σε αστυνομικούς που τον ανέκοψαν για έλεγχο, ενώ στην κατοχή του εντοπίστηκαν ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, πέντε κινητά τηλέφωνα και €4.770.

Συγκεκριμένα, χθες γύρω στις 12:20 το μεσημέρι, ενώ μέλη της Τροχαίας Αρχηγείου διενεργούσαν έλεγχο στην επαρχία Λευκωσίας, ανέκοψαν για έλεγχο όχημα που οδηγείτο από 29χρονο.

Από τον οδηγό ζητήθηκε να προβεί σε έλεγχο ναρκοτεστ ωστόσο αυτός αρνήθηκε. Σε έρευνα που ακολούθησε στο ντουλαπάκι του συνοδηγού του όχημα τους, εντοπίστηκε ένα σακουλάκι το οποίο περιείχε περί τα δύο γραμμάρια κάνναβη.

Στην προσπάθεια των μελών της Τροχαίας να συλλάβουν τον 29χρονο για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής ναρκωτικών ουσιών, αυτός έσπρωξε τα δύο μέλη της Τροχαίας και άρχισε να τρέχει με σκοπό να αποφύγει τη σύλληψη του.

Ακολούθησε καταδίωξη του 29χρονου κατά την οποία ρίχθηκαν προειδοποιητικοί πυροβολισμοί στον αέρα. Να σημειωθεί ότι στην προσπάθεια διαφυγής του 29χρονου, αυτός έριξε στο έδαφος διάφορα αντικείμενα.

Αφού ο 29χρονος συνελήφθη από τα μέλη της Αστυνομίας, σε έλεγχο των αντικειμένων που έριξε στο έδαφος, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για τέσσερα σακουλάκια τα οποία περιείχαν κοκαΐνη συνολικού μεικτού βάρους 30 γραμμαρίων. Ακολούθως, σε έρευνα που ακολούθησε στο αυτοκίνητο του 29χρονου, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πέντε κινητά τηλέφωνα, πέντε σακουλάκια τα οποία περιείχαν κάνναβη μεικτού βάρους 30 γραμμαρίων, και το χρηματικό ποσό των 4.770 ευρώ.

Ο 29χρονος, αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης του.

Η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λευκωσίας) συνεχίζει τις εξετάσεις.