Ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών, επέβαλε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, στους δύο κατηγορούμενους Ιρανούς που εξαπάτησαν δύο θύματα, αποσπώντας ποσό €24.000 με το πρόσχημα ότι θα τους εξασφάλιζαν έγγραφα για να μεταβούν στη Γερμανία. Τα θύματα, αφού έκαναν ένα μακρινό ταξίδι με στάση στην Κωνσταντινούπολη και από στα κατεχόμενα εδάφη, ακολούθως κατέληξαν στις ελεύθερες περιοχές, όπου εν τέλει, εγκλωβίστηκαν.

Οι κατηγορούμενοι ήταν αντιμέτωποι με 15 κατηγορίες και η υπόθεση είχε εισέλθει σε ακροαματική διαδικασία. Ωστόσο, στα μισά της δίκης, οι δύο Ιρανοί άλλαξαν στάση και προχώρησαν σε παραδοχή των κοινών κατηγοριών που αφορούσαν υποβοήθηση παράνομης διέλευσης, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, πλαστογραφία, κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, εξασφάλιση αγαθών με ψευδείς παραστάσεις καθώς και αδικήματα απειλής και κλοπής.

Σύμφωνα με τα γεγονότα, τα οποία εκτέθηκαν από την Κατηγορούσα Αρχή, την οποία εκπροσώπησε η Κωνσταντίνα Χατζηκωνσταντίνου, υπήρξε καταγγελία ότι η προσέγγιση των παραπονούμενων έγινε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν μέσω συγκεκριμένων εφαρμογών. Οι πρώτες €6.000 για τον κάθε ένα θα δίνονταν στο Ιράν και τα υπόλοιπα χρήματα στην Κύπρο, εφόσον ο προορισμός ήταν η Γερμανία. Η άφιξη στην Κύπρο έγινε μέσω της Κωνσταντινούπολης και στη συνέχεια από μη ελεγχόμενες περιοχές. Η μετάβαση στις ελεύθερες περιοχές πραγματοποιήθηκε με διάφορα οχήματα και με τη συμμετοχή αλλοδαπών προσώπων που εμπλέκονταν σε διάφορα σημεία της διαδρομής. Με την άφιξη στην Κύπρο, θα φιλοξενούνταν στο Πουρνάρα, και έπρεπε να αναμένουν για τη Γερμανία.

Στο πλαίσιο αυτό, ετοιμάστηκε και το πλαστό διαβατήριο της 33χρονης αλλοδαπής. Μετά την έξοδο από το Πουρνάρα, οι καταγγέλλοντες βοηθήθηκαν να βρουν σπίτι στην ίδια πολυκατοικία στην οποία διέμεναν οι κατηγορούμενοι. Επίσης, δέχθηκαν απειλές και η κλοπή ήταν στο πλαίσιο της απαίτησης επιστροφής των χρημάτων τους. Οι δύο πλήρωσαν από 12.000 ευρώ ο κάθε ένας.

Όπως σημειώνεται στην απόφαση του δικαστηρίου, «ακόμα και αν δεν προκύπτει να υπάρχει εγκληματική οργάνωση με τη νομοθετική έννοια, η υπόθεση δεν αφορά μεμονωμένη ή ευκαιριακή παραβατική συμπεριφορά, αλλά συνιστά οργανωμένη και πολυσταδιακή εγκληματική δράση, η οποία εκτεινόταν σε σημαντικό χρονικό διάστημα, δηλαδή από τον Νοέμβριο 2024 μέχρι τον Μάρτιο 2025. Η μεθόδευση της δράσης περιλάμβανε προσέγγιση των παραπονούμενων μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης, διατήρηση επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών, συμφωνία για καταβολή χρηματικών ποσών σε στάδια, οργάνωση της μετακίνησης μέσω τρίτων χωρών και μη ελεγχόμενων περιοχών, χρήση εναλλασσόμενων προσώπων και προετοιμασία πλαστού εγγράφου (διαβατήριο)».

Οι δύο κατηγορούμενοι εκμεταλλεύτηκαν πρόσωπα που βρίσκονταν σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση ως υπήκοοι τρίτης χώρας σε διαδικασία παράτυπης μετακίνησης και στη συνέχεια, εξαρτώνταν από τους ίδιους για τη διαμονή και την επόμενη μετάβασή τους. Όσον αφορά την έκταση της βλάβης, προκύπτει ότι οι παραπονούμενοι υπέστησαν σημαντική περιουσιακή ζημιά συνολικού ύψους €24.000 ευρώ, η οποία δεν μπορεί να θεωρηθεί αμελητέα, ιδίως ενόψει των προσωπικών και οικονομικών τους συνθηκών.

Η υπόθεση αυτή, όπως υπογραμμίζεται από το δικαστήριο, δεν περιορίζεται σε απλή υποβοήθηση παράνομης διέλευσης, αλλά εμφανίζει χαρακτηριστικά πολυδιάστατης και διαρθρωμένης εγκληματικής δραστηριότητας.

Το δικαστήριο έλαβε υπόψη ότι ο 1ος κατηγορούμενος από το Ιράν είναι ηλικίας 52 ετών και αφίχθη στην Κύπρο τον Δεκέμβριο του 2024 αναζητώντας πολιτικό άσυλο, ενώ ο 2ος κατηγορούμενος και συμπατριώτης του, είναι ηλικίας 28 ετών. Όπως σημειώνεται στην απόφαση, η παραδοχή των κατηγορουμένων λαμβάνεται υπόψη, ωστόσο, δεδομένου ότι αυτή επήλθε σε προχωρημένο στάδιο της διαδικασίας, μετά και την παρουσίαση της μαρτυρίας της παραπονούμενης στο δικαστήριο, «η ελαφρυντική της επίδραση είναι περιορισμένη και δεν εξομοιώνεται με εκείνη που θα είχε σε περίπτωση έγκαιρης παραδοχής».

Το δικαστήριο επέβαλε ποινή στη 2η κατηγορία που αφορά υποβοήθηση παράνομης η διέλευσης, οποία είναι σοβαρότερη. Έχοντας υπόψη τις επιμέρους διαφοροποιήσεις στη συμμετοχή κάθε κατηγορούμενου ως προς τον τρόπο δράσης και τις προσωπικές τους συνθήκες, το δικαστήριο έκρινε ότι δικαιολογείται η αναλογική διαφοροποίηση στη ποινική τους μεταχείριση, ακόμα και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 2ος κατηγορούμενος αντιμετωπίζει μια πρόσθετη κατηγορία της κλοπής, που δεν αντιμετωπίζει ο 52χρονος. Στον 52χρονο επιβλήθηκε άμεση ποινή φυλάκισης 3 ετών, ενώ στον 28χρονο ποινή φυλάκισης 4 ετών, η οποία θα προσμετράται και για τους δύο, από τις 7 Απριλίου 2025, ημερομηνία που τέθηκαν υπό κράτηση.