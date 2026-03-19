Καταχωρίστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού η υπόθεση βιασμού με κατηγορούμενο τον εν αργία δήμαρχο Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος.

Αν και τα κακουργήματα για τα οποία αναμένεται να κατηγορηθεί φέρονται να σημειώθηκαν στην επαρχία Πάφου, εντούτοις συντρέχουν σοβαροί λόγοι που δεν επιτρέπουν την εκδίκαση της υπόθεσης στην εν λόγω πόλη.

Μάλιστα, το Πρωτοκολλητείο όρισε για τις 2 Απριλίου την πρώτη εμφάνιση του κατηγορούμενου ενώπιον Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, προκειμένου να γίνει η διαδικασία παραπομπής στο Κακουργιοδικείο.

Σε αυτό το στάδιο θα επιδοθεί στον κ. Φαίδωνος το κατηγορητήριο, ώστε να εμφανιστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για τη διαδικασία παραπομπής στο Κακουργιοδικείο. Αναμένεται επίσης να του επιβληθούν περιοριστικοί όροι, προκειμένου να διασφαλιστεί η παρουσία του ενώπιον του τριμελούς δικαστικού σώματος.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται κατηγορίες για τέσσερα κακουργήματα. Πρόκειται για: (1) βιασμό, (2) σεξουαλική κακοποίηση και (3) περιαγωγή σε κατάσταση νάρκωσης με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος. Και τα τρία κακουργήματα, σε περίπτωση καταδίκης, επισύρουν ποινή διά βίου φυλάκισης.