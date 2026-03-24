Γύρω στις 3:40 σήμερα τα ξημερώματα, ενώ 41χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο του στη λεωφόρο Τσερίου στη Λευκωσία, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 45χρονη.

Από τη σύγκρουση, τα δύο οχήματα υπέστησαν ελαφριές ζημιές, ενώ η 45χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου αφού έλαβε την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη, στη συνέχεια πήρε εξιτήριο.

Η 45χρονη υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης με μηδενική ένδειξη, ενώ 41χρονος σε τελικό έλεγχο αλκοόλης που υποβλήθηκε, εντοπίστηκε θετικός με ένδειξη 83μg% αντί 22μg% που είναι το ανώτατο από τον Νόμο όριο.

Ο 41χρονος αφού συνελήφθη, τέθηκε υπό κράτηση ενώ αναμένεται να παρουσιαστεί εντός της ημέρας ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για άμεση καταχώρηση υπόθεσης εναντίον του, σε σχέση με τα αδικήματα τα οποία φέρεται να διέπραξε.

Η Τροχαία Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.