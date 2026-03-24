Σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση των διαρρήξεων που διερευνά η Αστυνομία, καθώς εντοπίστηκε φορτίο που φέρεται να συνδέεται με τη δράση οργανωμένης σπείρας Γεωργιανών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από εξετάσεις και συντονισμένες ενέργειες της ανακριτικής ομάδας, εντοπίστηκε ύποπτο φορτίο που είχε αποσταλεί με εμπορευματοκιβώτιο (container) στη Θεσσαλονίκη, πριν ακόμη παραληφθεί από τους παραλήπτες.

Σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές πραγματοποιήθηκε λεπτομερής έλεγχος, κατά τον οποίο εντοπίστηκε περιουσία που εκτιμάται ότι σχετίζεται με τις διαρρήξεις για τις οποίες κατηγορούνται τρία άτομα γεωργιανής καταγωγής, τα οποία έχουν ήδη συλληφθεί.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, με στόχο την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης και τον εντοπισμό τυχόν συνεργών.

Να σημειωθεί ότι οι τρεις ύποπτοι αναμένεται ν οδηγηθούν σήμερα εκ νέου ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για ανανέωση της κράτησής τους.