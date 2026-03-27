Σε εξέλιξη βρίσκονται από το πρωί της Παρασκευής οι έρευνες της Αστυνομίας, καθώς και του βαλλιστικού εμπειρογνώμονα, σε σχέση με τη ρίψη πυροβολισμού σε εστιατόριο στο κέντρο της Λεμεσού.

Όπως πληροφορείται το philenews, για την ώρα παραμένει άγνωστο πότε ακριβώς ρίφθηκε ο πυροβολισμός. Το συμβάν έγινε αντιληπτό χθες το βράδυ, αφού το εστιατόριο έκλεισε και οι εργαζόμενοι προχωρούσαν στον καθαρισμό του χώρου.

Σήμερα πραγματοποιούνται επιτόπιες έρευνες και εξετάσεις ενώ κάτω από το σημείο που ρίφθηκε ο πυροβολισμός εντοπίστηκε κάλυκας, ο οποίος φωτογραφήθηκε και αναμένεται να παραληφθεί για περαιτέρω εξετάσεις.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες επικεντρώνονται στα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής, σε μια προσπάθεια εντοπισμού των κινήσεων του ή των δραστών.

Υπενθυμίζεται ότι η καταγγελία έγινε γύρω στις 22:50 χθες το βράδυ, όταν εργαζόμενος σε υποστατικό στη Λεμεσό ανέφερε στην Αστυνομία ζημιά στη γυάλινη προθήκη, η οποία πιθανόν να προκλήθηκε από πυροβολισμό. Ο ίδιος εντόπισε στον δρόμο, κοντά στο υποστατικό, κάλυκα σφαίρας πυροβόλου όπλου.