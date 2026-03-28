Το εικονιζόμενα πρόσωπα αναζητούνται από την Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση κλοπής του αυτοκινήτου TOYOTA VITS, με αριθμούς εγγραφής PBM680, χρώματος άσπρου, που διαπράχθηκε στις 24 Μαρτίου, 2026, στη Λάρνακα.



Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τους, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας, στον αριθμό 24-804060 ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.

Σημ.: Φωτογραφία αναζητούμενου προσώπου μπορεί να δημοσιευθεί αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό, για τον οποίο δίνεται στη δημοσιότητα. Η μετέπειτα δημοσίευσή της, δυνατό να αντιβαίνει σε πρόνοιες της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και στους κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας περί σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων.