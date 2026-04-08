Με εντατικοποιημένες περιπολίες και ελέγχους σε όλες τις επαρχίες, συνεχίστηκαν κατά τη χθεσινή ημέρα, καθώς και κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι δράσεις της Αστυνομίας για την πρόληψη της χρήσης κροτίδων, του ανάμματος λαμπρατζιών και φαινομένων νεανικής παραβατικότητας.

Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών, περίπολα της Αστυνομίας ανταποκρίθηκαν σε διάφορα περιστατικά ανάμματος φωτιάς και χρήσης κροτίδων, ενώ σε διάφορες περιοχές εντοπίστηκε και παραλήφθηκε ξυλεία που προοριζόταν για το άναμμα λαμπρατζιών.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων σε χώρους όπου συγκεντρώνονται πρόσωπα για άναμμα λαμπρατζιών και χρήση κροτίδων, ελέγχθηκε αριθμός νεαρών προσώπων, ενώ σε διάφορα περιστατικά ανάμματος φωτιάς σε ανοιχτούς χώρους, στα οποία ανταποκρίθηκαν τα μέλη της Αστυνομίας, κλήθηκαν και μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για κατάσβεση των εστιών φωτιάς.

Στην επαρχία Πάφου, γύρω στις 7.00 το βράδυ, μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν εστία φωτιάς, ενώ στο σημείο εντόπισαν ανήλικο 13½ ετών, μαζί με άλλους νεαρούς, οι οποίοι τράπηκαν σε φυγή. Στην κατοχή του 13χρονου εντοπίστηκε ένα μαχαίρι. Κλήθηκε κηδεμόνας του ανηλίκου, ο οποίος και τον παρέλαβε.

Επίσης στην επαρχία Πάφου, γύρω στις 8.30 το βράδυ, τα μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν εστία φωτιάς, ενώ στο σημείο εντοπίστηκαν ανήλικος 17 ετών, καθώς και 23χρονος. Ο 23χρονος συνελήφθη για εκκρεμή δικαστικά εντάλματα προστίμου.

Η Αστυνομία συνεχίζει με αυξημένη παρουσία και στοχευμένες δράσεις σε όλες τις επαρχίες, με στόχο την πρόληψη επικίνδυνων συμπεριφορών και την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών, καλώντας παράλληλα το κοινό να επιδεικνύει υπευθυνότητα και να συνεργάζεται με τις αρμόδιες Αρχές.