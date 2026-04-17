Νέα ευφάνταστη ανάρτηση σήμερα από τον νομικό Αχιλλέα Αιμιλιανίδη, που περιγράφει με μοναδικό τρόπο όσα βιώνει η κυπριακή κοινωνία αυτή την περίοδο.

«Τα 60 ημερολόγια, που κατ’ ισχυρισμόν είχαν γραφεί από τον Αδόλφο Χίτλερ, αγοράστηκαν το 1983 από το γερμανικό περιοδικό Stern για περισσότερα από 9 εκατομμύρια γερμανικά μάρκα, αξιολογήθηκαν ως αληθή και ξεκίνησε η ευρεία κυκλοφορία τους διεθνώς. Τελικά, αποδείχθηκαν όλα προϊόν πλαστογραφίας από ένα πρόσωπο, τον Konrad Kujua. Γιατί όμως τόσοι άνθρωποι ξεγελάστηκαν; Διότι ενθουσιάστηκαν με την ιδέα ότι βρίσκονται μπροστά σε μια πρωτοφανή και γαργαλιστική είδηση, πίστευαν πως δεν θα ήταν λογικό οποιοσδήποτε να πλαστογραφήσει τόσες πολλές σελίδες με τόσες λεπτομέρειες, διότι εν τέλει ήθελαν να πιστέψουν πως όσα διάβαζαν ήταν γνήσια. Η αλήθεια όμως, δεν ταυτίζεται με αυτό που θέλουμε ή μας εξυπηρετεί εκάστοτε να πιστεύουμε».