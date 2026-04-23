Επιστρέφοντας από την Μαρίνα της Αγίας Νάπας όπου επιθεώρησε τα μέτρα ασφάλειας για την απογευματινή Άτυπη Σύνοδο των κρατών μελών της ΕΕ, ο υπουργός Δικαιοσύνης, έπεσε πάνω στους διαμαρτυρόμενους κτηνοτρόφους παρά τον κόμβο της Ριζοελιάς.

Μάλιστα, το όχημα που μετέφερε τον υπουργό Δικαιοσύνης ελάττωσε ταχύτητα λόγω της αποκοπής της μιας λωρίδας κυκλοφορίας. Όταν οι διαμαρτυρόμενοι αντιλήφθηκαν ότι ο υπουργός δεν θα σταματούσε για να τους ακούσει, άρχισαν να φωνάζουν και ένας από αυτούς ακούστηκε να λέει «φεύκετε σαν τους κάττους και δεν θέλετε να μας ακούσετε».

Τότε ο Κώστας Φυτιρής ζήτησε από τον οδηγό του να σταματήσει και αποβιβάστηκε για να ακούσει τα όσα είχαν να του αναφέρουν οι κτηνοτρόφοι και να δει από κοντά την κατάσταση. Ο ίδιος μάλιστα, θεώρησε σωστό να ακούσει τα επιχειρήματά τους αλλά και να τους μεταφέρει την ανάγκη οι ξένοι ηγέτες να κινηθούν απρόσκοπτα προς την Αγία Νάπα.

Παρά το στιγμιαίο επεισόδιο και το τετ-α-τετ με ένα διαδηλωτή και τον ανήλικο γιο του, όλα κύλησαν ομαλά, με την Αστυνομία να διαμηνύει ότι δεν επιθυμεί να συγκρουστεί με τους κτηνοτρόφους, αλλά θα λάβει όλα τα μέτρα ώστε να μην επηρεαστεί η άφιξη και η διακίνηση των ηγετών σήμερα και αύριο, περιορίζοντας τις αντιδράσεις.

Πάντως, όπως διαπίστωσε και ο αρμόδιος υπουργός, τα μέτρα που λαμβάνονται είναι δρακόντεια και πρωτοφανή σε θάλασσα, ξηρά και αέρα τόσο στην περιοχή της Μαρίνας Αγίας Νάπας όσο και αλλού.

Τα μέτρα που θα λάβει η Αστυνομία αναφορικά με τις εκδηλώσεις των κτηνοτρόφων, θα αναπροσαρμόζονται, όπως αναφέρουν πληροφορίες μας, ανάλογα και με την κλιμάκωσή τους.