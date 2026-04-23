«Με μεγάλη χαρά αναγγέλλω την αναγόρευσή μου ως μέλος της Αδελφότητας των Ανάρμοστων. Ευχαριστώ για την τιμή» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του τέως Πρόεδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, αναφέρει ότι «ήταν στάση ζωής να μην σκύβω το κεφάλι, να μην προσκυνώ και να μην προσαρμόζομαι στις απαιτήσεις των διαπλεκόμενων. Θα ήταν, για μένα, όνειδος να ανήκω στη Στοά των Διεφθαρμένων και ντροπή στην Αδελφότητα των Ασπόνδυλων».

Με μεγάλη χαρά αναγγέλλω την αναγόρευσή μου ως μέλος της Αδελφότητας των Ανάρμοστων. Ευχαριστώ για την τιμή. Ήταν στάση ζωής να μην σκύβω το κεφάλι, να μην προσκυνώ και να μην προσαρμόζομαι στις απαιτήσεις των διαπλεκόμενων.

Θα ήταν, για μένα, όνειδος να ανήκω στη Στοά των… pic.twitter.com/qSyC1tKeEU — Odysseas Michaelides (@OMichaelides) April 23, 2026

Υπενθυμίζεται ότι, ο Νίκος Αναστασιάδης, αναφορικά με την αδελφότητα των «Ροδοσταύρων», για την οποία γίνεται αναφορά στην υπόθεση «Σάντη», είπε ότι «τη μόνη αδελφότητα που γνωρίζω είναι την αδελφότητα των ανάρμοστων».

«Είναι υπαρκτή και υποσκάπτει το κράτος. Μεταξύ όσων υιοθέτησαν ή θυσίασαν υποψηφίους βουλευτές στους ισχυρισμούς Δρουσιώτη», ανέφερε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αφήνοντας αιχμές και κατά του Οδυσσέα Μιχαηλίδη.