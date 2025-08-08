Την εμφάνιση της έκανε και πάλι η ιλαρά, με τη Λεμεσό να καταγράφει ήδη νέα περιστατικά ενώ κάποια από τα παιδιά που νόσησαν βρίσκονται σε νοσηλεία.

Η Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου είναι ενήμερη για την εμφάνιση των νέων περιστατικών ενώ, όπως πληροφορούμαστε, σε εγρήγορση βρίσκονται και οι Ιατρικές Υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας. Εντός των επόμενων ωρών, μάλιστα, πρέπει να αναμένονται και σχετικές ανακοινώσεις με επανάληψη των συστάσεων προς τους γονείς.

Οι πληροφορίες, προς το παρόν, σε ό,τι αφορά τον αριθμό των παιδιών που έχουν νοσήσει δεν είναι σαφείς, ωστόσο, όπως ανέφερε στο philenews αρμόδια πηγή, τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.

Οι παιδίατροι επαναλαμβάνουν τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται σε κάθε περίπτωση τονίζοντας ότι ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη και πιο ασφαλής πρόληψη.

Υπενθυμίζεται ότι η ιλαρά είναι μια εξαιρετικά μεταδοτική ιογενής ασθένεια που προσβάλλει κυρίως παιδιά, αλλά μπορεί να προσβάλλει και ενήλικες.

Τα βασικά συμπτώματά της περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, βήχα, καταρροή, κόκκινα μάτια και χαρακτηριστικό εξάνθημα που ξεκινά από το πρόσωπο και εξαπλώνεται στο σώμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ιλαρά μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές, όπως πνευμονία ή εγκεφαλίτιδα.

Η μετάδοση της ιλαράς γίνεται κυρίως μέσω σταγονιδίων από τον βήχα ή το φτέρνισμα ενός μολυσμένου ατόμου, ενώ ο ιός μπορεί να παραμείνει στον αέρα ή σε επιφάνειες για αρκετές ώρες. Για τον λόγο αυτό, η ασθένεια εξαπλώνεται πολύ γρήγορα σε κλειστούς χώρους και περιοχές με συγκεντρώσεις ανθρώπων που δεν έχουν εμβολιαστεί.