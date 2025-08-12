Η κατανάλωση ορισμένων αντιοξειδωτικών φρούτων του καλοκαιριού φαίνεται να συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του κινδύνου εμφράγματος, σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες. Οι ευεργετικές τους ιδιότητες αποδίδονται στις ανθοκυανίνες, φυτικές ενώσεις που χαρίζουν έντονα χρώματα —από το βαθύ κόκκινο έως το μπλε και το μωβ— και έχουν ισχυρή αντιοξειδωτική δράση.

Μεγάλη μελέτη-ορόσημο για την καρδιαγγειακή υγεία, η «Nurse’s Health Study», κατέδειξε ότι γυναίκες που κατανάλωναν πάνω από τρεις μερίδες αυτών των φρούτων την εβδομάδα είχαν 34% χαμηλότερο κίνδυνο εμφράγματος, σε σχέση με εκείνες που κατανάλωναν μικρότερες ποσότητες. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι ανθοκυανίνες βοηθούν τα αιμοφόρα αγγεία να παραμένουν πιο ελαστικά και συμβάλλουν στη μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Αν και αυτά τα φρούτα είναι διαθέσιμα στα σούπερ μάρκετ όλο τον χρόνο, η γεύση και η θρεπτική τους αξία κορυφώνονται τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν καταναλώνονται φρέσκα και στην εποχή τους. Εκτός από ένα υγιεινό σνακ, μπορούν να προστεθούν σε φρουτοσαλάτες, smoothies, γιαούρτι, δημητριακά ή ακόμη και σε πράσινες σαλάτες για περισσότερη γεύση και θρεπτικά συστατικά.

Οι ειδικοί συστήνουν να εντάσσουμε ποικιλία τέτοιων φρούτων στη διατροφή μας, καθώς αποτελούν έναν απλό και γευστικό τρόπο πρόληψης ενάντια στις καρδιαγγειακές παθήσεις, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη συνολική υγεία του οργανισμού.

