Η κρεατίνη έχει κερδίσει μεγάλη δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια, όμως οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι δεν πρόκειται για μια απλή «μόδα» του fitness, αλλά για ουσία με τεκμηριωμένα οφέλη στην υγεία, τη σωματική απόδοση και τη νοητική λειτουργία.

Πρόκειται για ουσία που παράγεται φυσιολογικά από το σώμα, με το 95% να αποθηκεύεται στους μύες και μικρές ποσότητες στον εγκέφαλο. Ο οργανισμός καταναλώνει καθημερινά 1–3 γραμμάρια, εκ των οποίων τα μισά προέρχονται από την παραγωγή του σώματος και τα υπόλοιπα από τροφές όπως κρέας και ψάρι.

Αθλητική απόδοση: Η κρεατίνη συμβάλλει στη σύνθεση της ATP, της βασικής πηγής ενέργειας για τους μύες. Αυξάνει τον ρυθμό ανασύνθεσης της τριφωσφορικής αδενοσίνης (ATP) και λειτουργεί ως «ενεργειακό αποθεματικό» στους μυς.

Μυϊκή και οστική υγεία στους ηλικιωμένους: Μελέτες δείχνουν ότι δόσεις 5–20 γρ. ημερησίως, σε συνδυασμό με προπόνηση αντίστασης, αυξάνουν τη μυϊκή μάζα και βελτιώνουν τη δύναμη, μειώνοντας τον κίνδυνο σαρκοπενίας. Για την οστική υγεία τα δεδομένα είναι λιγότερο σαφή, αν και αναφέρεται βελτίωση στην κινητικότητα και μείωση πτώσεων.

Νοητική λειτουργία: Έρευνες καταδεικνύουν βελτίωση στη μνήμη, την προσοχή και την ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών, κυρίως σε άτομα ηλικίας 18–60 ετών και στους ηλικιωμένους. Τα αποτελέσματα φαίνεται να μην εξαρτώνται ιδιαίτερα από τη δόση (3–20 γρ. ημερησίως).

Κίνδυνοι – προφυλάξεις: Η κρεατίνη θεωρείται γενικά ασφαλής, αλλά μπορεί να προκαλέσει πεπτικά προβλήματα, πονοκεφάλους, κράμπες ή προσωρινή αύξηση βάρους λόγω κατακράτησης υγρών. Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για εγκύους, θηλάζουσες ή άτομα με νεφρικά/ηπατικά προβλήματα.

Η κρεατίνη δεν είναι απλώς ένα διατροφικό trend, αλλά ένα συμπλήρωμα με επιστημονικά τεκμηριωμένα οφέλη στη μυϊκή απόδοση, τη γήρανση και τη νοητική λειτουργία. Ωστόσο, απαιτείται προσοχή και ιατρική καθοδήγηση πριν από τη χρήση, ιδιαίτερα σε άτομα με υποκείμενα προβλήματα υγείας.

ygeiamou.gr