Η Άννη Παττίχη, προπονήτρια ζωής (life coach), απαντά σε ερωτήσεις και επιλύει προβλήματα αναγνωστών του philenews μέσα από τη στήλη Life Coach.

Ερώτηση: Αγαπητή κ. Παττίχη

Έχουμε γνωριστεί σε μια από τις διαλέξεις σας πριν καιρό. Διαβάζω τη στήλη σας και με βοηθά πολύ. Πήρα το θάρρος να σας στείλω αυτό το έμαιλ για να μου απαντήσετε στη στήλη σας.

Είμαι 32 χρόνων και εδώ και 4 χρόνια είμαι σε μια σχέση πολύ τοξική. Συνέχεια τσακωνόμαστε και τα ξαναφτιάχνουμε! Πάντα δικαιολογώ την κατάσταση ότι φταίω και εγώ. Με υποτιμά και με μειώνει συνεχώς και δεν θέλει να έχει πολλές σχέσεις με την οικογένεια μου. Νιώθω συνέχεια ότι πρέπει να είμαι σε άμυνα και αυτό με κουράζει πολύ. Κάθε φορά που τσακωνόμαστε λέγω ότι αυτή είναι η τελευταία φορά, αλλά πάλι πάω πίσω γιατί φοβάμαι ότι δεν θα βρω κάτι άλλο. Φοβάμαι τη μοναξιά. Φοβάμαι το μέλλον.

-ΝΑ

Απάντηση:

Αγαπητή ΝΑ,

Αντιλαμβάνομαι ότι εδώ και τέσσερα χρόνια ζεις μέσα σε μια σχέση που σε φθείρει, που σου ρουφάει την ενέργεια και την ψυχή σιγά-σιγά. Ξέρω ότι έχεις δώσει πάρα πολλά, έχεις κάνει υπομονή, έχεις προσπαθήσει ξανά και ξανά να κρατήσεις κάτι που στην πραγματικότητα σε πληγώνει. Και τώρα βρίσκεσαι σε εκείνο το σημείο που νιώθεις εγκλωβισμένη: να θέλεις να φύγεις, αλλά ο φόβος να σε κρατάει δεμένη. Κι είναι απόλυτα φυσιολογικό να φοβάσαι την ιδέα του χωρισμού. Ο φόβος ότι «δεν θα βρω ποτέ κανέναν άλλον», ότι «αν μείνω μόνη, δεν θα τα καταφέρω». Όμως θέλω να καταλάβεις ότι αυτός ο φόβος δεν είναι η αλήθεια· είναι μόνο η φωνή της ανασφάλειας που γεννήθηκε και συντηρείται μέσα σε μια σχέση τοξική.

Η αλήθεια είναι πως η υπομονή που δείχνεις δεν είναι δύναμη ούτε αφοσίωση. Είναι μια συνήθεια στον πόνο, ένα παραπλανητικό μάθημα που πήρε η καρδιά σου.

Η Υπομονή και η Καρτερικότητα σε μια σχέση που σε διαλύει, δεν είναι Αρετή!

Είναι Αυτοεγκατάλειψη!

Είναι Αυτοκακοποίηση!

Είναι Τρέλα!

Αλλά δεν χρειάζεται να συνεχίσεις έτσι. Εσύ έχεις μέσα σου πολύ περισσότερη δύναμη και ανθεκτικότητα απ’ όσο νομίζεις. Κάθε φορά που νιώθεις ηττημένη και όμως συνεχίζεις, αυτό δείχνει πόσο ανθεκτική είσαι. Και φαντάσου τι θα μπορούσες να κάνεις αν όλη αυτή η ενέργεια και δύναμη, αντί να ξοδεύεται για να αντέχεις τον πόνο, την έβαζες στο να χτίσεις μια καινούργια ζωή;

Αυτός ο φόβος είναι πολύ γνώριμος σε πάρα πολλές γυναίκες, και δεν είσαι καθόλου μόνη σου σε αυτό. Έχω βοηθήσει πολλές να το διαχειριστούν και να το ξεπεράσουν με ένα παραγωγικό και δημιουργικό τρόπο. Αλλά θέλω να σου πω κάτι που μπορεί να είναι δύσκολο να το ακούσεις, αλλά είναι η αλήθεια: το να μένεις σε μια σχέση που σε πονάει, δεν είναι απόδειξη αγάπης ούτε αφοσίωσης. Είναι απόδειξη ότι έχεις συνηθίσει τον πόνο, τον έχεις πάρει σαν κάτι φυσιολογικό. Κι όσο περισσότερο τον συνηθίζεις, τόσο περισσότερο ξεχνάς ποια είσαι πραγματικά και τι αξίζεις.

Το να φύγεις από μια σχέση που σε πληγώνει δεν είναι ήττα. Είναι Νίκη. Είναι η στιγμή που λες στον εαυτό σου: «Αξίζω περισσότερα». Και το αξίζεις, πίστεψέ με. Αξίζεις έναν άνθρωπο που θα σε κοιτάει στα μάτια και θα βλέπει την αξία σου χωρίς να χρειάζεται να την αποδείξεις. Αξίζεις αγάπη που να σε ανεβάζει, να σε γεμίζει, να σου δίνει φτερά — όχι αγάπη που σε στραγγίζει.

Ξέρω ότι φοβάσαι τη μοναξιά. Αλλά η μοναξιά δεν είναι εχθρός. Μπορεί να γίνει σύμμαχός σου, το διάστημα που θα σου δώσει χώρο να αναπνεύσεις ξανά, να βρεις τα «θέλω» σου, να θυμηθείς ποια είσαι χωρίς όλο αυτό το βάρος. Και μόνο όταν ελευθερωθείς, θα μπορέσεις να αφήσεις τη ζωή να σου φέρει το καλύτερο που έρχεται. Γιατί, να το ξέρεις καλά: το καλύτερο είναι μπροστά σου, όχι πίσω.

Διάβασε αυτά τα 2 άρθρα μου για τη μοναξιά:

Πώς να διαχειριστώ το αίσθημα της μοναξιάς μου

Μοναξιά vs Μοναχικότητα, ποια η διαφορά και πώς αντιμετωπίζονται

Κάθε μέρα που μένεις σε μια σχέση που σε πληγώνει, απομακρύνεσαι λίγο από τον εαυτό σου. Αλλά κάθε βήμα που κάνεις προς την ελευθερία, σε φέρνει πιο κοντά σε μια ζωή γεμάτη χαρά, σεβασμό και πραγματική αγάπη. Δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο από το να ξαναβρίσκεις την αξία σου και να στέκεσαι δυνατή και αγέρωχη στα πόδια σου. Και αυτό είναι κάτι που μπορείς να το κάνεις. Ίσως να φαίνεται βουνό τώρα, αλλά κάθε βουνό κατακτάται βήμα-βήμα.

Θέλω να θυμάσαι πως δεν είσαι μόνη. Υπάρχουν άνθρωποι γύρω σου που μπορούν να σε στηρίξουν — φίλοι, οικογένεια, ακόμα και νέες γνωριμίες που θα κάνεις. Και κυρίως έχεις εσένα: τον πιο σημαντικό άνθρωπο στη ζωή σου. Αν σήμερα σου φαίνεται δύσκολο να τον αγαπήσεις, να ξέρεις ότι μπορείς να το μάθεις ξανά. Η αγάπη για τον εαυτό σου είναι το κλειδί που θα ανοίξει όλες τις καινούργιες πόρτες.

Και κάτι τελευταίο: Μην αφήνεις τη φωνή του φόβου να σε πείθει ότι «δεν θα ξαναβρείς κανέναν». Η αλήθεια είναι πως θα βρεις — και μάλιστα καλύτερα. Γιατί όταν φύγεις από αυτό που σε κρατάει πίσω, τότε θα ξέρεις τι πραγματικά θέλεις, τι πραγματικά αξίζεις, και δεν θα δεχτείς τίποτα λιγότερο από αγάπη που σε κάνει να ανθίζεις.

Η υπομονή σε μια σχέση που σε διαλύει δεν είναι αρετή· είναι αυτοεγκατάλειψη. Η γενναιότητα είναι να πεις «ως εδώ» και να ανοίξεις τα φτερά σου. Και μέσα σου έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για να το κάνεις.

Το μέλλον σου δεν είναι φόβος· είναι υπόσχεση. Μια υπόσχεση ότι θα ξαναγελάσεις, θα ξαναερωτευτείς, θα ξαναβρείς τη χαρά και την ηρεμία που σου αξίζουν.

Η προπόνηση ζωής σε μαθαίνει πως να διαχειρίζεσαι οποιεσδήποτε προκλήσεις της ζωής και να βγάζεις στην επιφάνεια τα θετικά σου χαρακτηριστικά για να μπορείς να πορεύεσαι στη ζωή σου αγέρωχα και περήφανα. Πρώτα μαθαίνουμε και μετά αρχίζουμε να εφαρμόζουμε και να εξασκούμε αυτούς τους καινούργιους τρόπους. Όταν αυξήσουμε τον δείκτη της Συναισθηματικής μας Νοημοσύνης (EQ) μπορούμε να διαχειριζόμαστε τις προκλήσεις με αποτελεσματικότητα. Βήμα-βήμα μαθαίνει κάποιος καινούργιους τρόπους διαχείρισης της ζωής και των καθημερινών προκλήσεων.

Όλοι μπορούμε ν’ αλλάξουμε, φτάνει να το θέλουμε και να κάνουμε βήματα σταθερά καθημερινά προς την αλλαγή!

Η Άννη Παττίχη είναι Προπονήτρια Ζωής, με ΜΑ στην Κλινική Ψυχολογία, Κλινική Υπνοθεραπεύτρια & Εκπαιδεύτρια, θεραπεύτρια Τεχνικών Συναισθηματικής Απελευθέρωσης (EFT) & Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (NLP). Βοηθά άτομα είτε σε ατομικές συνεδρίες ή σε ομάδες να βρουν τη δική τους πηγή σοφίας για να πάρουν πλήρη έλεγχο της ζωής τους. Παρουσιάζεται συχνά στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο και αρθρογραφεί στην εφημερίδα Ο Φιλελεύθερος. Επίσης κάνει εβδομαδιαία μαθήματα αυτογνωσίας και αυτοβελτίωσης στο Ανοικτό Σχολείο του Δημαρχείου Στροβόλου.

