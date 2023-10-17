Η Άννη Παττίχη, προπονήτρια ζωής (life coach), απαντά σε ερωτήσεις και επιλύει προβλήματα αναγνωστών του philenews μέσα από τη στήλη Life Coach.

Ερώτηση

Κυρία Άννη

Θα ήθελα να ξέρω τη διαφορά μεταξύ της μοναξιάς και της μοναχικότητας. Είμαι 31 χρονών και έχω φίλους, αλλά νιώθω πάντα πολλή μοναξιά.

Σας ευχαριστώ για την απάντηση σας.

ΜΚ Λευκωσία

Απάντηση

ΜΚ ευχαριστώ για την ερώτηση σου. Είναι μια απορία που συναντώ συχνά στις συνεδρίες με τους πελάτες μου. Πολλοί συγχύζουν τις δύο λέξεις ότι σημαίνουν το ίδιο πράγμα. Έχουν όμως δύο διαφορετικές έννοιες.

Μοναχικότητα (Solitude ή being alone): Είναι η προαιρετική, προσωρινή και επιθυμητή επιλογή να περνάς χρόνο μόνη σου, συχνά με σκοπό την ανασυγκρότηση, τη δημιουργική σκέψη, την ανάπτυξη προσωπικής διανόησης ή την απομόνωση από την κοινωνία για δική μου εξέλιξη. Έχουμε πλήρη έλεγχο σ’ αυτήν την επιλογή. Οι άνθρωποι μπορούν να απολαμβάνουν τη μοναχικότητα σαν μια ευκαιρία για ψυχική ανανέωση, αυτογνωσία, ή απλά σαν χρόνο για να απομονωθούν από τον έξω κόσμο, χωρίς την ανάγκη για κοινωνική επαφή. Η μοναχικότητα είναι θετική και αναζωογονητική. Μοναξιά (Loneliness): Αναφέρεται στην αίσθηση απομόνωσης, ερημιάς και απόρριψης που μπορεί να βιώνεις όταν νιώθεις ότι λείπει η κοινωνική συνδεσιμότητα και οι σχέσεις. Σαν να είσαι αποκομμένη από τους άλλους Η μοναξιά συνήθως θεωρείται αρνητική και μπορεί να προκαλέσει αρνητικά συναισθήματα, όπως θλίψη, απόρριψη, απομόνωση, θυμό ή απόγνωση. Είναι μια αρνητική στάση ζωής που σε ακολουθεί όπου και να πας και με όποιους κι αν είσαι. Δεν την ελέγχεις. Μπορεί να είσαι σε ένα χώρο με 100 άτομα και εσύ να νιώθεις μοναξιά. Είναι σημαντικό να θυμάσαι ότι η μοναξιά είναι μια κατάσταση που μπορεί να αντιμετωπιστεί και να βελτιωθεί με την κατάλληλη καθοδήγηση και υποστήριξη.

Συνοψίζοντας, η μοναχικότητα αναφέρεται στην επιθυμητή επιλογή να είστε μόνοι σας για ανασυγκρότηση ή προσωπική ανάπτυξη, ενώ η μοναξιά αναφέρεται στην αρνητική αίσθηση απομόνωσης και απόρριψης.

Η μοναξιά είναι συναίσθημα που προέρχεται από τις δικές σου αρνητικές σκέψεις!

Η μοναχικότητα είναι συνειδητή επιλογή και περιέχει δράση!

Η μοναξιά προέρχεται κυρίως από την ανάγκη μας να μας αποδέχονται και να ανήκουμε. Στην Πυραμίδα του Αβραάμ Μάσλοου (για τις βασικές μας ανάγκες) είναι η τρίτη μας βασική ανάγκη, μετά από την ανάγκη επιβίωσης και ασφάλειας.

Οι 6 Βασικές Ανάγκες του Ανθρώπου

• Φυσικές Ανάγκες

• Ασφάλεια / Εξασφάλιση

• Αγάπη / Συσχέτιση

• Φιλοδοξίες / Αυτοπεποίθηση

• Ολοκλήρωση / Εκπλήρωση

Το πρώτο βήμα για να σταματήσεις να νιώθεις μοναξιά, δηλαδή να επιλέγεις να βλέπεις τη ζωή σου αρνητικά, είναι να αγαπήσεις τον εαυτό σου. Για την αγάπη του εαυτού καταπιαστήκαμε στη στήλη της 10 Οκτωβρίου, όπου μπορείς να τη διαβάσεις εδώ.



Το δεύτερο είναι να μην απομονωθείς από τους άλλους, αλλά να κάνεις συνειδητή προσπάθεια να συμμετέχεις και να ζεις τη στιγμή. Για να ζούμε τη στιγμή μας βοηθά πολύ να χρησιμοποιήσουμε όλες μας τις αισθήσεις, δηλαδή τι βλέπουμε, τι ακούμε, τι μυριζόμαστε, τι γευόμαστε και τι αγγίζουμε. Αυτό μας βοηθά να ‘προσγειωθούμε’ στο παρόν, αντί να ξαναθυμόμαστε το παρελθόν, συνήθως με αρνητικό τρόπο, ή να προβάλλουμε στο μέλλον πάλι με αρνητικό τρόπο.

Το τρίτο είναι μια επαφή με τη φύση. Η φύση είναι πάντοτε ένα βάλσαμο για πολλές μας καταστάσεις. Ένας περίπατος στη φύση και με πρόθεση να εστιάζω την προσοχή μου στη ομορφιά γύρω μου, με βοηθά να εκκρίνω τις ‘θετικές’ ορμόνες και να νιώθω καλύτερα.

Το τέταρτο που μπορείς να κάνεις είναι να βρεις δραστηριότητες που σου αρέσουν και να συμμετέχεις ενεργά σε οργανωμένα σύνολα και με άλλα άτομα που έχουν όμοιες ευαισθησίες και ενδιαφέροντα με τα δικά σου ή ενδιαφέροντα και ικανότητες που επιθυμείς να αποκτήσεις.. Δραστηριότητες όπως οποιαδήποτε μορφή τέχνης (ζωγραφική, ψηφιδωτά, μουσική, συγγραφή, κεραμική κτλ.) άθληση, χορός και πολλά άλλα. Η μάθηση οτιδήποτε καινούργιου μας βοηθά να εστιάζουμε την προσοχή μας στο παρόν.

Το πέμπτο είναι να εντάξεις την φιλανθρωπία και τον εθελοντισμό στη ζωή σου. Ο εθελοντισμός μας βοηθά να φύγουμε από τoν εγωκεντρισμό μας και να εστιάσουμε την προσοχή μας για να παρέχουμε βοήθεια στον συνάνθρωπο μας.

Η προπόνηση ζωής σε μαθαίνει ακριβώς πως να ζεις τη ζωή σου με αγάπη, φροντίδα και ευτυχία. Βήμα-βήμα μαθαίνει κάποιος καινούργιους τρόπους διαχείρισης της ζωής και των καθημερινών προκλήσεων.

Όλοι μπορούμε ν’ αλλάξουμε, φτάνει να το θέλουμε και να κάνουμε βήματα σταθερά καθημερινά προς την αλλαγή!

