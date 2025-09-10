Ο πρόεδρος της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, Δημήτρης Λαμπριανίδης, κατήγγειλε τον θάνατο 62χρονης τετραπληγικής γυναίκας στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, υποστηρίζοντας ότι η ασθενής έμεινε χωρίς ιατρική φροντίδα για πολλές ώρες. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο ΤΑΕΠ στις 8.30 πμ και την είδε Ιατρός, 8 ώρες μετά, μετά από πιέσεις.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Λαμπριανίδης ανέφερε ότι η γυναίκα έπασχε από σπάνια μορφή προοδευτικής μυελοπάθειας και είχε μεταφερθεί στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου στις 8:30 το πρωί της Δευτέρας. Όπως είπε, εξετάστηκε από ειδικευόμενη πνευμονολογίας έπειτα από οκτώ ώρες και μόνο κατόπιν πιέσεων.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η ασθενής εισήχθη στην Πνευμονολογική Κλινική το απόγευμα της επόμενης ημέρας, όταν η υγεία της είχε ήδη επιδεινωθεί. Κατά τη διάρκεια της νύχτας υπέστη καρδιακή ανακοπή και μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου, όπως ενημερώθηκαν οι συγγενείς, έμεινε χωρίς οξυγόνο για περισσότερο από 20 λεπτά, με αποτέλεσμα την καταστροφή ζωτικών οργάνων.

Ο πρόεδρος της Οργάνωσης Παραπληγικών σημείωσε ότι οι συγγενείς δεν έχουν ακόμα επίσημη ενημέρωση για την ακριβή αιτία θανάτου ούτε για τον τρόπο με τον οποίο η κατάσταση της ασθενούς εξελίχθηκε σε τόσο κρίσιμη μορφή. Επικρίνει επίσης τις μεγάλες καθυστερήσεις στα ΤΑΕΠ, διερωτώμενος πόσο βασανιστικά χάθηκε η ζωή της γυναίκας «εντός του ΓεΣΥ, σε μια ευρωπαϊκή χώρα».

«Σε ένα πλούσιο, γενναιώδορο σύστημα υγείας χωρίς την απαιτούμενη/απαραίτητη ασφάλεια και ποιότητα προς τους ασθενείς. Οι αρμόδιοι όλα καλά; Σήμερα είναι Τετάρτη και αύριο ακόμα μια Πέμπτη; ΤΑΕΠ με 8 τουλάχιστον ώρες αναμονής;», καταλήγει η ανάρτηση.