Ο καρκίνος του προστάτη παραμένει η συχνότερη μορφή καρκίνου στους άνδρες στην Ευρώπη και στην Κύπρο, με εκατοντάδες νέες περιπτώσεις να καταγράφονται κάθε χρόνο.

Παρά την πρόοδο στην ενημέρωση για την πάθηση, τα ποσοστά συμμετοχής σε προληπτικούς ελέγχους παραμένουν χαμηλά, όπως ανέφεραν οι ομιλητές σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε τη Δευτέρα, και την οποία συνδιοργάνωσαν το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου και ο οργανισμός Europa Uomo Κύπρου.

Η συνέντευξη Τύπου πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ενημέρωσης για τον Καρκίνο του Προστάτη (15 Σεπτεμβρίου), με στόχο την ανάδειξη της ανάγκης για συστηματική ενημέρωση και ενίσχυση της πρόληψης της νόσου.

Σύμφωνα με μεταπτυχιακή έρευνα με τίτλο «Προαγωγή της Υγείας στην Πρόληψη για τον Καρκίνο του Προστάτη, Ταμπού και Προκαταλήψεις», που παρουσιάστηκε από τον Δρ Ελπιδοφόρο Σωτηριάδη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και την Μαρία Χρίστου, κάτοχο του μεταπτυχιακού τίτλου «Διοίκηση Μονάδων Υγείας», το 61% των πολιτών γνωρίζει τι είναι η εξέταση PSA. Ωστόσο, μόνο το 43% γνωρίζει τους παράγοντες κινδύνου.

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι μόνο το 42% των ανδρών γνωρίζει τα συμπτώματα της νόσου, ενώ μόλις το 24,3% έχει υποβληθεί σε δακτυλική εξέταση και το 45,9% έχει πραγματοποιήσει αιματολογική εξέταση PSA. Παρά το γεγονός ότι το 63,6% θεωρεί ότι ο καρκίνος του προστάτη μπορεί να προληφθεί, τα χαμηλά ποσοστά συμμετοχής στους προληπτικούς ελέγχους υποδεικνύουν ότι η κουλτούρα της πρόληψης δεν έχει ακόμη εδραιωθεί στην κυπριακή κοινωνία.

Ο Πρόεδρος του Europa Uomo Κύπρου, Ανδρέας Μωϋσέως, τόνισε ότι «ο καρκίνος του προστάτη δεν είναι ανίκητος», επισημαίνοντας ότι η Κύπρος πλέον ξεπερνά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στους προληπτικούς ελέγχους PSA, αν και χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη κινητοποίηση. Ο Γενικός Διευθυντής του Ογκολογικού Κέντρου, Πάνος Εργατούδης, υπογράμμισε ότι η επιστημονική πρόοδος και η συνεργασία φορέων έχουν φέρει σημαντικά αποτελέσματα, ωστόσο η «η μάχη παραμένει ανοιχτή και απαιτεί συνεχή εγρήγορση».

Ο Διευθυντής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Δρ. Δημήτριος Βόμβας, επεσήμανε ότι «η πρόληψη σώζει ζωές» και κάλεσε τους άνδρες να μην αμελούν την ετήσια εξέταση PSA.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με παρεμβάσεις εκπροσώπων του Υπουργείου Υγείας, της ΟΠΑΠ Κύπρου και του Γερμανικού Ιατρικού Ινστιτούτου, οι οποίοι δήλωσαν τη στήριξή τους στις προσπάθειες ενημέρωσης και πρόληψης της νόσου.