Οι θάνατοι από καρκίνο παγκοσμίως αναμένεται να αυξηθούν κατά σχεδόν 75% μέσα στα επόμενα 25 χρόνια, σύμφωνα με νέα ανάλυση που δημοσιεύθηκε στο Lancet. Η έκθεση προειδοποιεί ότι οι χώρες με χαμηλότερο εισόδημα θα βρεθούν αντιμέτωπες με το μεγαλύτερο βάρος, καθώς θα καταγράφουν πάνω από τα μισά νέα περιστατικά και τα δύο τρίτα των θανάτων έως το 2050.

Συνολικά, 18,6 εκατομμύρια άνθρωποι προβλέπεται να πεθάνουν από καρκίνο το 2050, ενώ τα νέα περιστατικά θα φθάσουν τα 30,5 εκατομμύρια, αύξηση άνω του 60% σε σχέση με σήμερα. Η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και η γήρανση θεωρούνται οι βασικοί παράγοντες πίσω από αυτή την εκτίναξη.

Η μελέτη εξετάζει 47 τύπους καρκίνου σε 204 χώρες και εδάφη, παρακολουθώντας στοιχεία από το 1990 έως το 2023 και κάνοντας προβολές για την επόμενη εικοσιπενταετία. Το 2023 καταγράφηκαν 18,5 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις και 10,4 εκατομμύρια θάνατοι, με τα ποσοστά θνησιμότητας να μειώνονται στις πλουσιότερες χώρες χάρη στις προόδους στη διάγνωση και θεραπεία.

Πάνω από το 40% των θανάτων από καρκίνο συνδέονται με «τροποποιήσιμους» παράγοντες κινδύνου, όπως το κάπνισμα, η ανθυγιεινή διατροφή, το αλκοόλ, η παχυσαρκία και η ατμοσφαιρική ρύπανση. Για τους άνδρες, το 46% των θανάτων το 2023 σχετίστηκε με τέτοιους παράγοντες, ενώ για τις γυναίκες το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 36%.

«Υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες να στοχεύσουμε σε αυτούς τους κινδύνους και να σώσουμε ζωές», δήλωσε ο δρ. Theo Vos από το Ινστιτούτο Μετρήσεων και Αξιολόγησης της Υγείας (IHME) στις ΗΠΑ.

Ο ερευνητής Meghnath Dhimal από το Συμβούλιο Ερευνών Υγείας του Νεπάλ χαρακτήρισε την πρόβλεψη για τις χώρες με χαμηλό εισόδημα «επικείμενη καταστροφή», καλώντας για καλύτερη πρόσβαση σε έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία και υποστηρικτική φροντίδα.