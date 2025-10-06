Σε Προεδρικό και Γενικό Ελεγκτή απευθύνεται ο δικηγόρος του Συνδέσμου «Μωρά Θαύματα» Χρίστος Τριανταφυλλίδης ζητώντας επειγόντως συναντήσεις με σκοπό να θέσει ενώπιον τους τις καταγγελίες στις οποίες προέβη τόσο ο Σύνδεσμος, όσο και ο ίδιος αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας διαχειρίζεται το θέμα της έναρξης των εργασιών για τη νέα Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών στο Μακάρειο νοσοκομείο.

«Γράφω την παρούσα εκ μέρους και κατ’ εντολή των πελατών μου «Σύνδεσμος Μωρά Θαύματα» και αναφερόμενος εις το έργο της επέκτασης και αναβάθμισης της ΜΕΝΝ, αιτούμαι εκ μέρους των εν λόγω πελατών μου όπως με καλέσετε επειγόντως στο γραφείο σας σε κοινή σύσκεψη με τους πελάτες μου και αρμοδίους εκπροσώπους του ΟΚΥπΥ, ούτως ώστε να συζητηθεί και να εξευρεθεί ο ταχύτερος και καλύτερος τρόπος προώθησης και ολοκλήρωσης του εν λόγω έργου», αναφέρει στις επιστολές τους προς τον Γενικό Ελεγκτή Ανδρέα Παπακωνσταντίνου και την υφυπουργό παρά τω Προέδρω Ειρήνη Πική, ο Χρίστος Τριανταφυλλίδης.

Ο νομικός σύμβουλος του Συνδέσμου «Μωρά Θαύματα», την περασμένη Παρασκευή και μετά τα χρονοδιαγράμματα που έδωσε ο ΟΚΥπΥ την προηγούμενη ημέρα στην Βουλή για την έναρξη και ολοκλήρωση των εργασιών για τη νέα ΜΕΝΝ, είχε εκδώσει ανακοίνωση επισημαίνοντας ότι οι χειρισμοί του ΟΚΥπΥ θα προσθέσουν άλλους 8 μήνες καθυστέρησης στην έναρξη του έργου.

Ο κ. Τριανταφυλλίδης στη σχετική ανακοίνωσή του καλούσε τον ΟΚΥπΥ να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένο άρθρο της νομοθεσίας το οποίο επιτρέπει εναλλακτικές διαδικασίες σε περιπτώσεις κατά τις οποίες προκύπτουν ζητήματα επείγουσας φύσης.

Υπενθυμίζεται ότι όπως ενημέρωσε ο ΟΚΥπΥ την κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας το συμβόλαιο με τον αρχικό εργολάβο τερματίστηκε αφού ο ίδιος αδυνατούσε να φέρει εις πέρας τις υποχρεώσεις του και ότι ο Οργανισμός θα προχωρήσει σε νέο διαγωνισμό τον ερχόμενο Απρίλιο με χρονοδιάγραμμα για κατακύρωση της προσφοράς τα μέσα Ιουλίου.