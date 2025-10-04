Kαμία ζωή τίθεται σε κίνδυνο λόγω της καθυστέρησης που παρουσιάστηκε μετά την ακύρωση της σύμβασης για κατασκευή νέου κτηρίου που θα στεγάσει τη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών στο Μακάρειο Νοσοκομείο Λευκωσίας, δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπος Χαριλάου, προσθέτοντας ότι τα ποσά που ακούγονται για το κόστος της νέας σύμβασης δεν ισχύουν.

Κληθείς να τοποθετηθεί επί των αντιδράσεων που προκάλεσε η καθυστέρηση στο έργο λόγο της ακύρωσης της σύμβασης για το νέο κτήριο, ο κ. Χαριλάου είπε ότι «κάναμε αυτό που οφείλαμε. Τερματίσαμε μια προβληματική σύμβαση που ήταν αδιέξοδη».

Συνεχίζοντας ανέφερε ότι η σύμβαση του δημοσίου που αφορά την ανέγερση της νέας κτηριακής Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών στο Μακάρειο Νοσοκομείο Λευκωσίας, με εύστοχους νομικούς χειρισμούς έχει τερματιστεί με συναίνεση και του εργολάβου και χωρίς να υπάρχει από πλευράς του το οποιοδήποτε νομικό έρεισμα.

Αφού ανέφερε ότι ο ΟΚΥπΥ προέβη σε όλα τα απαραίτητα διαβήματα και ανάκτησε τις εγγυητικές ύψους 1,3 εκατομμυρίου ευρώ, ο κ. Χαριλάου τόνισε ότι για τον Οργανισμό το έργο αποτελεί προτεραιότητα διαχείρισης αναγκαιότητας και για αυτό θα προκηρυχθεί ξανά με την ελπίδα ότι μέχρι τον Σεπτέμβρη του 2027 τ θα ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί «ώστε να έχουμε κτηριακά νέα μονάδα θεραπείας νεογνών».

Τοποθετούμενος σε σχέση με τα ποσά κόστους της νέας σύμβασης που ακούστηκαν, διευκρίνισε ότι δεν ισχύουν, προσθέτοντας ότι ο διαγωνισμός που ακυρώθηκε είχε κατακυρωθεί στο ποσό των 6,4 εκατομμυρίων ευρώ και η επόμενη προσφορά θα κυμανθεί στο ίδιο επίπεδο.

Εξήγησε επίσης ότι η διαδικασία προκήρυξης του νέου διαγωνισμού θα είναι ανοικτού τύπου, καθώς ο οργανισμός θεωρεί πως η πρόταση για απευθείας ανάθεση εμπερικλείει πολλούς κινδύνους, τους οποίους ο οργανισμός επέλεξε να αποφύγει, προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν θα προκληθεί νέα καθυστέρηση στην κατασκευή του έργου και επειδή με απευθείας ανάθεση δεν εξοικονομείται ουσιαστικός χρόνος.

Όσον αφορά τοποθετήσεις για κίνδυνο για τις ζωές νεογνών με την παρατηρούμενη καθυστέρηση στην ανέγερση του νέου κτηρίου, ο κ. Χαριλάου διαβεβαίωσε ότι «δεν κινδυνεύει καμμία ζωή».

Τόνισε ότι η υφιστάμενη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών διαθέτει τους καλύτερους εντατικολόγους νεογνών, το καλύτερο νοσηλευτικό προσωπικό, και τον καλύτερο εξοπλισμό, υπενθυμίζοντας ότι πρόσφατα αγοράστηκαν νέες θερμοκοιτίδες.

Επισημαίνοντας ότι το μόνο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η υφιστάμενη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών είναι η στενότητα χώρου, σημείωσε ότι η Κύπρος έχει “τους χαμηλότερους δείκτες θνητότητας νεογνών σχεδόν σε όλη την Ευρώπη και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που αναδεικνύει το μεγάλο έργο που επιτελείται σε αυτή την κλινική”.

Η στενότητα χώρου είναι το πρόβλημα που μας ώθησε στην κατασκευή νέων κτηριακών εγκαταστάσεων για στέγαση της συγκεκριμένης κλινικής και πιστεύουμε ότι θα πετύχουμε το συντομότερο δυνατό αυτό τον στόχο, συμπλήρωσε.

ΚΥΠΕ