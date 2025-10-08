Ο Μάριος Χαραλαμπίδης, μέχρι σήμερα, γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, αναλαμβάνει καθήκοντα ως ο πρώτος Συνήγορος του Ασθενούς μετά από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου η οποία ανακοινώθηκε από τον υπουργό Υγείας Μιχάλη Δαμιανό.

Το όνομα του Μάριου Χαραλαμπίδη ήταν ένα από τα δύο ονόματα που η ΟΣΑΚ είχε θέσει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ως επιλογή για διορισμό στην συγκεκριμένη θέση.

Ο Υπουργός ανακοινώνοντας τον διορισμό, χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα «ιστορική για το σύστημα Υγείας του τόπου».

Από πλευράς του, σε δηλώσεις του στο philenews αμέσως με την ανακοίνωση του διορισμού του, ο κ. Χαραλαμπίδης ανέφερε:

«Αναλαμβάνω καθήκοντα με αίσθημα ευθύνης έναντι των ασθενών και με πλήρη συνείδηση για τη δουλειά που χρειάζεται για να στηθεί, για πρώτη φορά, ο μηχανισμός που θα λειτουργεί σε ολόκληρο τον τομέα της υγείας, εντός και εκτός ΓεΣΥ και θα λειτουργεί ως ομπρέλα για την προστασία όλων των πολιτών»

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, πρόσθεσε ο κ. Χαραλαμπίδης, «χρειάζεται πλήρης συνεργασία με όλους τους φορείς και θεσμούς του Τομέα της Υγείας τους οποίους και καλώ να βοηθήσουν στο μεγάλο αυτό εγχείρημα».

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και το Υπουργικό Συμβούλιο, για τον διορισμό μου, αναλαμβάνοντας καθήκοντα ως ο πρώτος Συνήγορος του Ασθενούς στην Κύπρο. Θερμές ευχαριστίες και στην ΟΣΑΚ, από τις τάξεις της οποίας προέρχομαι, για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου, όλα αυτά τα χρόνια».

Η δήλωση του υπουργού Υγείας

«Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα για το σύστημα υγείας της Κύπρου. Με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τον διορισμό του Μάριου Χαραλαμπίδη στη θέση του πρώτου Συνηγόρου του Ασθενούς, θεμελιώνουμε έναν θεσμό που δίνει φωνή, δύναμη και προστασία σε κάθε πολίτη.

Πρόκειται για ένα βήμα που ενισχύει τη διαφάνεια και την αξιοπιστία του συστήματος, αλλά και για μια πράξη σεβασμού προς τον ασθενή.

Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη δημόσια υγεία.

Ο διορισμός Συνηγόρου του Ασθενούς αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για τους οργανωμένους ασθενείς και για το σύστημα υγείας της Κύπρου.

Ο θεσμός αυτός υπήρξε πάγιο αίτημα της ΟΣΑΚ— ένα αίτημα που σήμερα γίνεται πράξη. Οι οργανωμένοι ασθενείς διεκδικούσαν έναν ανεξάρτητο φορέα, ικανό να υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους και να συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση του συστήματος υγείας.

Σήμερα, με ιδιαίτερη ικανοποίηση, ανακοινώνουμε τον διορισμό του πρώτου Συνηγόρου του Ασθενούς».

Ικανοποίηση εκφράζει η ΟΣΑΚ

H ΟΣΑΚ εκφράζοντας την ικανοποίηση της για τον διορισμό του πρώτου Συνηγόρου του Ασθενούς, αναφέρει στην ανακοίνωση της ότι η σημερινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, σηματοδοτεί «την ενεργοποίηση ενός θεσμού τον οποίο η ΟΣΑΚ διεκδικούσε επίμονα και τεκμηριωμένα για περισσότερο από μία δεκαετία».

«Ο θεσμός του Συνηγόρου του Ασθενούς έρχεται να καλύψει ένα υπαρκτό και κρίσιμο κενό. Την ανάγκη ύπαρξης ανεξάρτητου φορέα στον οποίο οι ασθενείς να μπορούν να απευθύνονται όταν παραβιάζονται τα δικαιώματά τους ή όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα στις υπηρεσίες φροντίδας υγείας».

Ο διορισμός του Μάριου Χαραλαμπίδη στη θέση του πρώτου Συνηγόρου του Ασθενούς, «αποτελεί επιλογή που ενισχύει τη θεσμική αξιοπιστία του ρόλου. Ο κ. Χαραλαμπίδης ήταν ένα από τα πρόσωπα που προτάθηκαν επίσημα από την ΟΣΑΚ στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπει η σχετική νομοθεσία».

«Με βαθιά γνώση των ζητημάτων υγείας και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς, διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στον χώρο της εκπροσώπησης, υπηρετώντας μέχρι σήμερα ως Γενικός Γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΟΣΑΚ».

«Η ΟΣΑΚ θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα την προσπάθεια για την εδραίωση και την αποτελεσματική λειτουργία του θεσμού. Ως θεσμικός εταίρος του κράτους για θέματα υγείας, θα συνεργαστεί στενά με τον νέο θεσμό για την ενίσχυση της φωνής των ασθενών και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους».