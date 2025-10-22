Έστησαν στον τοίχο όλα τα εμπλεκόμενα υπουργεία οι ασθενείς. «Στέλνουμε τον κόσμο στο εξωτερικό για επεμβάσεις ή θεραπείες ή αφήνουμε οικογένειες χωρίς εισοδήματα επειδή ένα μέλος τους έχει ασθενήσει σοβαρά», κατήγγειλαν χθες εκπρόσωποι συνδέσμων ασθενών κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής επιτροπής Εργασίας. Η Επιτροπή συζητούσε την ανάγκη για οικονομική στήριξη των οικογενειών των παιδιών που νοσούν και είτε μεταβαίνουν στο εξωτερικό, είτε παραμένουν στην Κύπρο και οι γονείς τους υποχρεώνονται να εγκαταλείψουν την εργασία τους προκειμένου να τους παρέχουν τη φροντίδα που χρειάζονται.

Η χθεσινή ήταν η δεύτερη φορά κατά την οποία συζητείται το συγκεκριμένο θέμα, για το οποίο, από πλευράς ΑΚΕΛ, έχουν υποβληθεί στα αρμόδια υπουργεία και συγκεκριμένες εισηγήσεις, στη βάση, όπως αναφέρθηκε, πρακτικών που ακολουθούνται σε άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ.

Το σχέδιο στήριξης συνοδών ασθενών του υπουργείου Υγείας, ανέφεραν οι εκπρόσωποι των ασθενών, μέχρι σήμερα δεν λειτουργεί υποβοηθητικά. «Σκεφτείτε, την ώρα που το παιδί σου πρέπει να πάει στο εξωτερικό για να σωθεί, να πρέπει να πάρεις προσφορές από τρία ταξιδιωτικά γραφεία για να τις στείλεις στο Υπουργείο και να επιλέξει τη φθηνότερη, ανεξάρτητα του αν μέσω της φθηνότερης προσφοράς πρέπει να περάσεις πρώτα από δύο ή τρεις χώρες, για να φθάσεις στον προορισμό σου», ανέφεραν οι εκπρόσωποι των συνδέσμων ασθενών προσθέτοντας: «Υπάρχουν και περιπτώσεις κατά τις οποίες τα έξοδα καταβάλλονται εκ των υστέρων. Μα, δηλαδή, τι να την κάνω εγώ την οικονομική στήριξη 18 μήνες μετά, όταν πρώτα έχω πουλήσει το σπίτι μου ή έχω κάνει δάνειο ή έχω πάρει στήριξη από την ευρύτερη οικογένεια, συγγενείς, φίλους ή κάποιο σύνδεσμο διότι δεν είχα τα χρήματα την στιγμή που τα είχα ανάγκη;».

Και συνέχισαν: «Τη στιγμή που ένα παιδί διαγνωστεί με μια σοβαρή ασθένεια, είτε στην Κύπρο βρίσκεται για τη θεραπεία του, είτε μεταβαίνει στο εξωτερικό, ένας από τους δύο γονείς υποχρεώνεται να εγκαταλείψει την εργασία του, αφού πρώτα εξαντλήσει όλη την άδεια που δικαιούται. Η οικογένεια χάνει το μισό της εισόδημα, τα έξοδα αυξάνονται κατακόρυφα και δεν υπάρχει κάποια ειδική βοήθεια, στήριξη από το κράτος, πέραν από τα επιδόματα που ισχύουν εδώ και χρόνια, τα οποία αποδεδειγμένα δεν είναι αρκετά».

Ακόμα και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες «νοσεί ο ένας από τους δύο γονείς, ο άλλος και πάλι εγκαταλείπει την εργασία του, άνευ απολαβών, ή παραιτείται εάν θα χρειαστεί πολύς χρόνος στο εξωτερικό ή κλείνει την επιχείρηση του, αν είναι αυτοεργοδοτούμενος και η οικογένεια μένει χωρίς εισοδήματα. Τα παιδιά, αν υπάρχουν παππούδες πάνε κοντά τους. Οικογένειες διαλύονται».

Απαντήσεις στα όσα αναφέρθηκαν έδωσαν εκπρόσωποι των υπουργείων ο οποίοι, ωστόσο, όπως διεφάνη στο τέλος της συνεδρίασης, δεν έπεισαν ούτε τους βουλευτές-μέλη της Επιτροπής αλλά ούτε και τους ίδιους τους ασθενείς.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας ανέφερε ότι σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών έχει γίνει νέος σχεδιασμός για την παροχή στήριξης σε συνοδούς ασθενών και ο υπουργός Υγείας, Μιχάλης Δαμιανός, θα προχωρήσει πολύ σύντομα, εντός δεκαπενθημέρου, σε επίσημη ανακοίνωση. Το νέο σχέδιο, είπε, απλοποιεί τις διαδικασίες και στόχο έχει να διευκολύνει τους πολίτες.

Από πλευράς υπουργείου Εργασίας, έγινε αναφορά σε διάφορα επιδόματα που παραχωρούνται αλλά και στη γονική άδεια την οποία οι γονείς των παιδιών με σοβαρές παθήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν. Αναφορά έγινε και στην παραχώρηση επιδόματος ίσου με το επίδομα ανεργίας για έξι μήνες.

Το υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, όπως λέχθηκε, παραχωρεί βοήθημα ύψους €848 τον μήνα στα παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, είτε αυτά βρίσκονται στο εξωτερικό, είτε στην Κύπρο, για όσο διάστημα χρειαστεί.

Στις εισηγήσεις του ΑΚΕΛ περιλαμβάνεται η παραχώρηση ειδικής άδειας μετ’ απολαβών στους γονείς, η προστασία τους από τυχόν απόλυση και η μη αφαίρεση του χρονικού διαστήματος που θα απουσιάζουν από την αγορά εργασίας από τον υπολογισμό της σύνταξής τους όταν φθάνουν στην συνταξιοδότηση. Όπως ανέφερε η βουλευτής του ΑΚΕΛ, Μαρίνα Νικολάου, δεν πρόκειται για καινοτόμες λύσεις αλλά και πρακτικές που εφαρμόζονται σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Υπέδειξε ότι ετοιμάστηκε από τη Βουλή μελέτη στην οποία γίνεται καταγραφή όλων των καλών πρακτικών που εφαρμόζονται και σημείωσε πως από την προηγούμενη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Εργασίας, τον περασμένο Ιούνιο, για το συγκεκριμένο θέμα μέχρι σήμερα, δεν λήφθηκε κάποια απόφαση που να αλλάζει τα δεδομένα.