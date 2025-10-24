Ξανά από την αρχή οι συζητήσεις για το νομοσχέδιο που προβλέπει για τη λειτουργία των κέντρων αποκατάστασης στην Κύπρο, αφού οι τροπολογίες που υιοθετήθηκαν χθες από την κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας δεν φαίνεται να ικανοποιούν οργανωμένους ασθενείς, αναπηρικό κίνημα και Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας. Η αντιπαράθεση, που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και περίπου δύο χρόνια, φαίνεται ότι θα έχει και συνέχεια αν και οι προθέσεις της πλειονότητας των κομμάτων είναι πλέον ξεκάθαρες.

Η κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας, συζήτησε χθες, για πρώτη φορά, μετά τις εντάσεις και διαφωνίες που είχαν καταγραφεί στην Ολομέλεια της Βουλής τον περασμένο Ιούλιο, το νομοσχέδιο επί του οποίου είχαν κατατεθεί συνολικά 11 τροπολογίες.

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία (όλα τα κόμματα πλην του ΑΚΕΛ), η υιοθέτηση των τροπολογιών που κατέθεσε το Δημοκρατικό Κόμμα, οι οποίες, ωστόσο, δεν φαίνεται να διορθώνουν τις στρεβλώσεις που, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, την Κυπριακή Ομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων και το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας, εντοπίζονται στο νομοσχέδιο, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί κατά την κατ’ άρθρο συζήτηση του από την επιτροπή Υγείας.

Συγκεκριμένα, με την πρώτη τροπολογία αίρεται ο περιορισμός που υπήρχε στο νομοσχέδιο και αφορούσε τη λειτουργία νέων κέντρων αποκατάστασης. Το νομοσχέδιο προέβλεπε ότι για να ενταχθεί ένα κέντρο στην Κατηγορία Α θα έπρεπε να προσφέρει συγκεκριμένες 8 θεματικές (υπηρεσίες). Επί της συγκεκριμένης πρόνοιας είχε εκφράσει τη διαφωνία του από το καλοκαίρι και ο ίδιος ο υπουργός Υγείας, υποστηρίζοντας ότι εμπόδιζε την ανάπτυξη νέων και εξειδικευμένων δομών. Με την τροποποίηση, δίνεται το δικαίωμα λειτουργίας κέντρων τα οποία παρέχουν μια μέχρι 8 υπηρεσίες.

Η συγκεκριμένη τροπολογία βρίσκει σύμφωνους και τους τρεις Φορείς, οι οποίοι, ωστόσο, διαφωνούν με την κατηγοριοποίηση των κέντρων σε Κέντρα Κατηγορίας Α και Κατηγορίας Β, καθώς και με τον καθορισμό των υπηρεσιών αποκατάστασης που θα προσφέρονται από τον ίδιο τον νόμο. Όπως υποστηρίζουν οι τρεις Φορείς, ο καθορισμός θεματικών που συνιστούν ιατρικές υπηρεσίες δεν πρέπει να περιλαμβάνεται στη νομοθεσία αλλά να ορίζεται από το υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με αρμόδια επιστημονικά σώματα, όπως για παράδειγμα ο ΠΙΣ και οι επιστημονικές του εταιρείες.

ΟΣΑΚ, ΚΥΣΟΑ και Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας διαφωνούν και με την προσπάθεια, που συμφωνήθηκε να γίνει σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, ώστε να παρέχεται μέσω του νόμου δικαίωμα στον υπουργό Υγείας να προσθέτει υπηρεσίες ανάλογα με τις επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα της αποκατάστασης.

Με τη δεύτερη τροπολογία του ΔΗΚΟ, η οποία, επίσης, έχει υιοθετηθεί, δίνεται το δικαίωμα σε υφιστάμενα κέντρα αποκατάστασης, τα οποία τώρα λειτουργούν υπό το νόμο των στεγών ευγηρίας, να παρέχουν και μια ή περισσότερες από τις υπηρεσίες που καθορίζονται για τα κέντρα Κατηγορίας Α, αρκεί να τις παρέχουν τα τελευταία τρία έτη. Με τη συγκεκριμένη τροπολογία δεν υπάρχουν διαφωνίες, πλην, βεβαίως, της βασικής αρχής των ΟΣΑΚ, ΚΥΣΟΑ και Παρατηρητηρίου Τρίτης Ηλικίας για την πλήρη διαγραφή των κατηγοριών.

Τέλος, οι τρεις Φορείς διαμαρτύρονται έντονα για το γεγονός ότι η επιτροπή Υγείας απέρριψε την τροπολογία του ΑΚΕΛ που αφορούσε την αξιολόγηση των υφιστάμενων νοσοκομειακών κέντρων πριν την αδειοδότηση τους ως κέντρα αποκατάστασης.

Διαφωνίες εκφράζονται και για άλλες μεταβατικές διατάξεις οι οποίες περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο, με τους διαφωνούντες να κάνουν λόγο γενικά για δημιουργία κέντρων αποκατάστασης «δύο ταχυτήτων».

Μετά τη χθεσινή συνεδρίαση, σε εκκρεμότητα, στην ουσία, παραμένει η διαβούλευση της Βουλής με τη Νομική Υπηρεσία για την εξεύρεση τρόπου, νομικά ορθού, που θα δίνει το δικαίωμα στον εκάστοτε υπουργό Υγείας να παρεμβαίνει στις επιτρεπόμενες για παροχή προς τους ασθενείς υπηρεσίες. Βεβαίως, τα κόμματα διατηρούν το δικαίωμα τους να καταθέσουν εκ νέου τις τροπολογίες τους κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής.

Δυσφορία ΟΣΑΚ, ΚΥΣΟΑ και Παρατηρητηρίου Τρίτης Ηλικίας

Υπενθυμίζεται ότι από νωρίς χθες το πρωί, ΟΣΑΚ, ΚΥΣΟΑ και Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας είχαν εκδώσει ανακοίνωση με την οποία καλούσαν τη Βουλή να λάβει αποφάσεις «που θα λειτουργήσουν προς όφελος των πολιτών».

«Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων και το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας εκφράζουν, για άλλη μια φορά, τη δυσφορία τους για τον τρόπο με τον οποίο κάποια κοινοβουλευτικά κόμματα αντιμετωπίζουν τα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία κέντρων και την παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης στους πολίτες/ ασθενείς/ ανάπηρους», ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους, προσθέτοντας ότι τους τελευταίους δύο μήνες πραγματοποίησαν σειρά συναντήσεων με κόμματα και βουλευτές, χωρίς, ωστόσο, να γίνουν οι αλλαγές «που χρειάζεται με στόχο πάντα το συμφέρον των ασθενών».

Οι προσπάθειες, σύμφωνα με την ανακοίνωση, προσέκρουσαν «σε προσκόμματα που σίγουρα δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά. Από πλευράς μας έχουν ήδη γίνει υποχωρήσεις, κάτι το οποίο δεν βλέπουμε να γίνεται από συγκεκριμένα κόμματα. Όλοι ανεξαιρέτως οι πάροχοι, υφιστάμενοι και νέοι, πρέπει να αξιολογηθούν και να αδειοδοτηθούν στη βάση του συγκεκριμένου νόμου και όχι μόνο στη βάσει άλλων νομοθεσιών υπό τις οποίες μέχρι σήμερα λειτουργούν. Κατά τον ίδιο τρόπο, όλοι οι πάροχοι πρέπει να έχουν το ίδιο χρονικό περιθώριο, στις μεταβατικές διατάξεις για συμμόρφωση τους στις απαιτήσεις του νόμου».

Η εξαίρεση υφιστάμενων κέντρων από τη διαδικασία της αξιολόγησης και ο καθορισμός περιορισμών και κριτηρίων στις υπηρεσίες/ θεματικές που θα προσφέρει η κάθε υφιστάμενη ή νέα δομή, σύμφωνα με την ανακοίνωση, «δεν λειτουργούν προς όφελος των πολιτών. Οι θέσεις των τριών Φορέων που εκπροσωπούν πολίτες, οι οποίοι χρειάζονται τις υπηρεσίες αποκατάστασης, έχουν ξεκαθαρίσει τις θέσεις τους σε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα τα οποία και καλούμε να συνεργαστούν μεταξύ τους, αφήνοντας κατά μέρος μικροκομματικά συμφέροντα και να ψηφίσουν τις τροπολογίες που πραγματικά θα βοηθήσουν στην σωστή εξυπηρέτηση των πολιτών/ ασθενών/ αναπήρων».

Έπεται και συνέχεια

Με τα δεδομένα αυτά και ήδη εκφρασθείσες διαφωνίες πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι το συγκεκριμένο ζήτημα θα απασχολήσει τον δημόσιο διάλογο και τις επόμενες ημέρες. Πάντως, το παρασκήνιο ήταν και χθες πολύ έντονο μεταξύ των εμπλεκομένων αν και, όπως πληροφορούμαστε, φωνές διαμαρτυρίας κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Υγείας, έπεσαν στο κενό καθώς η πλειονότητα των κομμάτων παρουσιάστηκε να συμφωνεί και να κινείται προς συγκεκριμένη κατεύθυνση.