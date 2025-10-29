Ήρθε και πάλι η στιγμή να γυρίσουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω, περνώντας στη χειμερινή ώρα — δηλαδή στη συμβατικά κανονική ώρα, όπως ίσχυε πριν καθιερωθεί η θερινή, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.

Η αλλαγή της ώρας διχάζει εδώ και δεκαετίες την κοινή γνώμη. Πολλοί είναι εκείνοι που προτιμούν τη θερινή ώρα, απολαμβάνοντας περισσότερη ηλιοφάνεια το απόγευμα και αναφέροντας καλύτερη διάθεση. Άλλοι, αντίθετα, δυσκολεύονται να προσαρμοστούν και επηρεάζονται αρνητικά από την απώλεια ύπνου.

Έρευνες δείχνουν ότι η μετάβαση στη θερινή ώρα σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιακών και εγκεφαλικών επεισοδίων, αλλά και περισσότερα τροχαία ατυχήματα τις εβδομάδες που ακολουθούν. Παράλληλα, έχει συνδεθεί με διαταραχές διάθεσης και αύξηση των καταθλιπτικών επεισοδίων.

Επιπτώσεις στην υγεία και τους κιρκάδιους ρυθμούς

Οι αλλαγές ώρας διαταράσσουν τον εσωτερικό κιρκάδιο ρυθμό του οργανισμού — το βιολογικό «ρολόι» που ρυθμίζει τον ύπνο και την εγρήγορση. Το τεχνητό φως το βράδυ καθυστερεί την παραγωγή μελατονίνης, δυσκολεύοντας τον ύπνο, ενώ τα πιο σκοτεινά πρωινά προκαλούν πρόωρη αφύπνιση και σωρευτική κόπωση.

Μελέτες έχουν καταγράψει αύξηση κατά 4% στα περιστατικά εμφραγμάτων μετά την εαρινή αλλαγή ώρας, καθώς και αύξηση τροχαίων κατά 6% στις ΗΠΑ. Παράλληλα, έρευνα στη Δανία έδειξε άνοδο κατά 11% στα καταθλιπτικά επεισόδια το φθινόπωρο.

Τα οφέλη της χειμερινής ώρας

Η επιστροφή στη χειμερινή ώρα —όπως συμβαίνει τώρα— προσφέρει μια ώρα επιπλέον ύπνου, βελτιώνοντας προσωρινά την ενέργεια και τη διάθεση. Μελέτη του London School of Economics έδειξε ότι αυτή η αλλαγή συνδέεται με καλύτερη ευεξία, αν και τα θετικά της δεν αντισταθμίζουν πλήρως τις αρνητικές επιπτώσεις της εαρινής αλλαγής.

Η επιστήμη υπέρ της κατάργησης

Οι ειδικοί τονίζουν ότι το σώμα λειτουργεί καλύτερα όταν ευθυγραμμίζεται με τον φυσικό κύκλο φωτός-σκότους. Η θερινή ώρα μετατοπίζει τεχνητά αυτή τη ρουτίνα, προκαλώντας μακροπρόθεσμα προβλήματα υγείας. Παρότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει την κατάργηση της αλλαγής ώρας από το 2019, οι κυβερνήσεις δεν έχουν προχωρήσει σε εφαρμογή της απόφασης, με τις περισσότερες να προτιμούν τη θερινή ώρα, κόντρα στις επιστημονικές συστάσεις.

