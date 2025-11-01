«Δεν θέλουμε νόμους για το θεαθήναι, δεν θέλουμε νόμους για να λέμε ότι έχουμε νόμους, δεν θέλουμε νόμους που να περιορίζουν, να κατευθύνουν, να εγκλωβίζουν την ανάπτυξη στον τομέα της Υγείας. Δεν θέλουμε νόμους που να συμπληρώνουν απλά προεκλογικά προγράμματα και εξαγγελίες. Δεν θέλουμε νομοσχέδια που να ικανοποιούν απλά τα συμφέροντα της οποιασδήποτε ομάδας επαγγελματιών ή επιχειρηματιών. Δεν μας ενδιαφέρουν τα συμφέροντα κανενός και μπορεί να λέμε όλοι ότι ο τομέας της υγείας δεν πρέπει να συζητείται με οικονομικές παραμέτρους αλλά δυστυχώς αυτό ακριβώς να κάνουμε».

Οι διαφωνίες που καταγράφονται πλέον, σε μόνιμη βάση, μεταξύ των διαφόρων εμπλεκομένων στον τομέα της Υγείας κατά τη συζήτηση των νομοσχεδίων που βρίσκονται υπό εξέταση από τη Βουλή, «μας υποχρεώνουν να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας», ανέφερε στον «Φ» ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, προσθέτοντας: «Γνωρίζαμε ότι η εφαρμογή του ΓεΣΥ θα οδηγούσε στην ανάπτυξη του τομέα της Υγείας και αυτό είναι κάτι που ως ασθενείς το επιδιώκουμε. Δυστυχώς όμως, και θα το πω απλά, κάποιοι «είδαν φως και μπήκαν» και τώρα πιέζουν για να εξυπηρετηθούν τα δικά τους συμφέροντα».

«Σε μια εποχή που η τεχνολογία και η επιστήμη τρέχουν με ιλιγγιώδη ταχύτητα πρέπει να ενεργούμε προνοητικά και όχι να βλέπουμε μόνο την εικόνα της στιγμής και σίγουρα έχουμε και ένα μήνυμα να στείλουμε σε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα: Αφήστε τα νομοσχέδια της Υγείας μακριά από την προεκλογική σας εκστρατεία. Μην προσπαθείτε να ικανοποιήσετε ψηφοφόρους ή να προσελκύσετε νέους ψηφοφόρους προχωρώντας σε αλλαγές που εξυπηρετούν μόνο μικροκομματικές ανάγκες της προεκλογικής περιόδου».

Δυστυχώς, είπε, «παρατηρούμε διάφορα φαινόμενα τους τελευταίους μήνες και για αυτό υποχρεωνόμαστε να βγούμε δημόσια να ενημερώσουμε τους πολίτες/ασθενείς και να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας. Δεν αναφερόμαστε σε μια μόνο πολιτική δύναμη, ούτε μόνο στη Βουλή ή μόνο στην Κυβέρνηση ή μόνο στους επαγγελματίες ή τους επιχειρηματίες του χώρου της Υγείας. Είναι μια διαπίστωση που αφορά όλους».

«Το νομοσχέδιο για τη λειτουργία των κέντρων αποκατάστασης, μετά από χρόνια διαφωνιών κατέληξε στη Βουλή. Ορθώς κατέληξε στη Βουλή, πρέπει επιτέλους να προχωρούμε. Από την πρώτη στιγμή της έναρξης της διαβούλευσης άρχισαν τα όργανα. Οι μεν και οι δε, οι «μικροί» και οι «μεγάλοι», τα συμφέροντα των δε και τα συμφέροντα των μεν, τα συμφέροντα και οι ψηφοφόροι των κομμάτων, της Κυβέρνησης κ.λπ.. Φθάσαμε στο σημείο η Βουλή να προωθεί ένα νομοσχέδιο που περιορίζει την ανάπτυξη στον τομέα της αποκατάστασης, βάζει όρια σε νέες αναπτύξεις και σίγουρα και το κυριότερο δεν πρόκειται να λειτουργήσει προς όφελος των ασθενών. Έχουμε φωνάξει, έχουμε διαμαρτυρηθεί δημόσια αλλά και στο παρασκήνιο, έχουμε δεχθεί επιθέσεις από ιδιώτες των οποίων τα συμφέροντα δεν εξυπηρετούμε. Και για να είμαστε σωστοί και ξεκάθαροι: Δεν εξυπηρετούμε κανενός επιχειρηματία τα συμφέροντα, «μικρού» ή «μεγάλου», νοσοκομειακού ή ανεξάρτητου κέντρου. Όταν παρατηρούμε ότι η μια πλευρά θέλει, προς όφελος της να περιορίσει την ανάπτυξη και ότι η άλλη πλευρά απλά επιζητά τη βολή της και τον τρόπο να ενταχθεί στο ΓεΣΥ για ίδιον όφελος χωρίς να λαμβάνει υπόψη της όλα τα υπόλοιπα, σίγουρα εμείς δεν μπορούμε να σιωπούμε. Όταν διαπιστώνουμε ότι πρόνοιες που έχουν περιληφθεί είναι δυνατό να περιορίσουν στη συνέχεια και να καθορίσουν μάλιστα και τον τρόπο με τον οποίο ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας θα διαβουλευθεί για να εντάξει, επιτέλους, περισσότερα κέντρα και περισσότερες υπηρεσίες στο ΓεΣΥ, δεν είναι δυνατό να μείνουμε με τα χέρια σταυρωμένα».

«Δεν θα μπούμε στο παιχνίδι των συμφερόντων»

«Να περάσουμε στο νομοσχέδιο για τη λειτουργία των ακτινοδιαγνωστικών κέντρων. Ξανά οι «μεγάλοι» και οι «μικροί», οι γιατροί, οι επιχειρηματίες, οι άλλοι επαγγελματίες υγείας του χώρου. Ο καθένας με τα δικά του συμφέροντα. Οι ίδιοι οι βουλευτές έκαναν λόγο για «φανατισμό και εμμονές». Εμείς ως ΟΣΑΚ ζούμε αυτή τη διαφωνία από πρώτο χέρι. Μας ζητούν όλοι να τους συναντήσουμε και προσπαθούν να μας πείσουν να τους στηρίξουμε. Οι μεν απαιτούν να υπάρχει ακτινολόγος γιατρός παρόν σε κάθε εξέταση, οι δε πάνε από την αντίπερα όχθη και μας λένε δεν χρειάζεται καθόλου γιατρός, ο ακτινολόγος μπορεί να βρίσκεται και στο φεγγάρι και να κάνει τη δουλειά του. Στέλνουμε μήνυμα σε όλους: Δεν πρόκειται να ικανοποιήσουμε πλήρως κανέναν. Εμείς διεκδικούμε ασφάλεια των ασθενών, παρακολούθηση και έλεγχο, παρουσία γιατρού, ακτινολόγου ή άλλης ειδικότητας εκεί και όπου επιβάλλεται, εξοπλισμούς που να δίνουν τα πλέον αξιόπιστα αποτελέσματα, συντήρηση και διαρκή αναβάθμιση. Ζητάμε την εφαρμογή όλων των διεθνών και ευρωπαϊκών πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών.

«Να πάμε τώρα στο νομοσχέδιο για τα κλινικά εργαστήρια, τα βιοϊατρικά εργαστήρια. Ξανά οι «μικροί» και οι «μεγάλοι», ξανά τα συμφέροντα, οικονομικά πάντα, της κάθε πλευράς, ξανά να ρίχνει λάσπη η μια πλευρά στην άλλη. Ξανά να ακούμε ότι οι δε ή οι μεν θέτουν σε κίνδυνο τους ασθενείς γιατί παρέχουν χαμηλής ποιότητας υπηρεσίες κ.ο.κ. Μια κινδυνολογία από όλους προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα. Εμείς είμαστε οι πρώτοι που διεκδικούμε υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου. Εμείς είμαστε οι πρώτοι που απαιτούμε από όλους ανεξαιρέτως ποιότητα υπηρεσιών που να αξίζει στους Κύπριους πολίτες/ασθενείς.

Όποιος δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα νόμο με υψηλές απαιτήσεις δεν έχει χώρο στον τομέα της Υγείας και αυτό σίγουρα αφορά όλους όσοι παρέχουν υπηρεσίες υγείας στους πολίτες. Και ξεκαθαρίζουμε ότι δεν θα βάλουμε πλάτη για να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα του όποιου επιχειρηματία εκμεταλλεύθηκε την ανάπτυξη του τομέα μετά την εφαρμογή του ΓεΣΥ και θέλει τώρα να κάνει απόσβεση την επένδυση του προκειμένου να αποκομίζει μεγαλύτερο οικονομικό όφελος».

Με το νομοσχέδιο για τις πανεπιστημιακές κλινικές το οποίο αναμένεται να τεθεί προς συζήτηση στα μέσα Νοεμβρίου, «δεν έχουμε να πούμε πολλά αυτή τη στιγμή. Έτσι κι αλλιώς οι διαφωνίες είναι εκεί, εδώ και μια δεκαετία και αφορούν και πάλι τα συμφέροντα δύο ομάδων επαγγελματιών. Θα δούμε την αποφασιστικότητα και της Βουλής και της Κυβέρνησης σε αυτό το θέμα. Ελπίζω να μην πνίξει και αυτό το νομοσχέδιο για τη λειτουργία πανεπιστημιακών κλινικών στην Κύπρο η προεκλογική περίοδος. Γνωρίζουμε και είναι γνωστό ότι μέσα σε όλες αυτές τις διαφωνίες υπάρχουν καλά ριζωμένα και συμφέροντα που αγγίζουν κάποια κοινοβουλευτικά κόμματα. Να καταλάβουν όλοι ότι πλέον ίσως να είμαστε και επικίνδυνοι. Έχουμε τρεις ιατρικές σχολές και δεν έχουμε πανεπιστημιακές κλινικές.

Μήνυμα στην Κυβέρνηση για τα ασθενοφόρα

Κάθετη είναι και η θέση της ΟΣΑΚ, σε ό,τι αφορά την υπηρεσία ασθενοφόρων. «Στρέφουμε αυτή τη φορά το βλέμμα στην Κυβέρνηση. Οι θέσεις μας άλλωστε είναι πολύ καλά γνωστές στον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλά και στον υπουργό Υγείας. Παρατηρούμε ότι για άλλη μια φορά ακούμε για «προσωρινή» λύση. Τα ασθενοφόρα λειτουργούσαν, προ ΓεΣΥ υπό το υπουργείο Υγείας, μεταφέρθηκαν «προσωρινά» στον ΟΚΥπΥ και τώρα μας λένε, ότι θα επιστρέψουν «προσωρινά» στο υπουργείο Υγείας. Εμείς δεν πρόκειται να δεχθούμε ξανά αυτή την «προσωρινότητα» και δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε με την όποια διαβεβαίωση ότι η Κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει στο μέλλον στην ίδρυση μιας ανεξάρτητης Αρχής, όπως εμείς διεκδικούμε. Οι προθέσεις της Κυβέρνησης για ένταξη της υπηρεσίας ασθενοφόρων, όπως συμβαίνει σε όλα τα κράτη που έχουν αναπτυγμένη προνοσοκομειακή περίθαλψη, σε κοινό φορέα διαχείρισης κρίσεων έχουν ξεκαθαρίσει.

Επαναλαμβάνουμε, απευθυνόμενοι στην Κυβέρνηση: Τη δημιουργία τμήματος και τον διορισμό προϊσταμένου στο υπουργείο Υγείας την έχουμε απορρίψει από το 2020 μέχρι σήμερα πολλές φορές.