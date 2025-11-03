Παγκύπρια έρευνα η οποία αφορά όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες/δικαιούχους του ΓεΣΥ και τη μέχρι τώρα εμπειρία τους με τον προσωπικό τους γιατρό αρχίζει από σήμερα με φορέα υλοποίησης την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΟΣΑΚ, η έρευνα αποσκοπεί στη συλλογή απόψεων, εμπειριών και εισηγήσεων των πολιτών, προκειμένου να εντοπιστούν τόσο τα σημεία που λειτουργούν αποτελεσματικά όσο και εκείνα που χρειάζονται βελτίωση.

Στόχος είναι η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και η ενίσχυση της σχέσης ασθενούς – γιατρού.

Η πρωτοβουλία επικεντρώνεται σε πέντε βασικούς άξονες:

Τις εμπειρίες των δικαιούχων από τη χρήση υπηρεσιών του Προσωπικού Ιατρού,

Τον βαθμό και τον τρόπο επικοινωνίας με τον ιατρό,

με τον ιατρό, Τις εμπειρίες ατόμων με χρόνιες παθήσεις ,

, Την ενημέρωση των πολιτών για τις δυνατότητες και υπηρεσίες του ΓεΣΥ, καθώς και

Τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης.

Η ΟΣΑΚ υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή στην έρευνα είναι ανώνυμη και για τη συμπλήρωση του απαιτούνται μόνο λίγα λεπτά.

«Η συγκέντρωση όσο το δυνατόν περισσότερων ερωτηματολογίων θα επιτρέψει τη διαμόρφωση μιας πιο ακριβούς εικόνας για τη λειτουργία του συστήματος, προσφέροντας ένα ισχυρό εργαλείο διεκδίκησης προς όφελος των ασθενών».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στην έρευνα μέσω του συνδέσμου https://forms.office.com/e/hxEnAmyEPT ή μέσα από την ιστοσελίδα της ΟΣΑΚ, www.cypatient.org.

«Μοιράσου την εμπειρία σου, θετική ή αρνητική, και βοήθησε μας να διεκδικήσουμε περισσότερα για εσένα ή να προστατεύσουμε τα όσα σου προσφέρουν ασφάλεια και υποστηρίζουν την κάθε προσπάθεια σου για εξασφάλιση των υπηρεσιών υγείας που χρειάζεσαι».

Η έρευνα έχει λάβει έγκριση από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου (ΕΕΒΚ ΕΠ 2025.01.251).