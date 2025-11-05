Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί τον πιο συχνό τύπο καρκίνου στους άνδρες και τη δεύτερη κυριότερη αιτία θανάτου από καρκίνο στους άνδρες στην Κύπρο, μετά τον καρκίνο του πνεύμονα, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΠΑΣΥΚΑΦ στο πλαίσιο της ενημερωτικής εκστρατείας του τρέχοντος μήνα.

Σύμφωνα με το αρχείο Καρκίνου Κύπρου, σημειώνεται, καταγράφονται περίπου 450 νέα περιστατικά ετησίως. Δεδομένου ότι στα αρχικά στάδια συχνά δεν εμφανίζει συμπτώματα, η προληπτική εξέταση είναι καθοριστική για την έγκαιρη διάγνωση και αποτελεσματική αντιμετώπιση.

Η πρόληψη και έγκαιρη ανίχνευση, αναφέρεται, βασίζονται κυρίως στην εξέταση PSA, μια απλή αιματολογική εξέταση που μετρά το ειδικό προστατικό αντιγόνο στο αίμα. Η εξέταση συνιστάται σε άνδρες άνω των 50 ετών, καθώς και σε άνδρες από 40 ετών με οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του προστάτη (πατέρας, αδελφός ή θείος).

Η εξέταση PSA καλύπτεται πλέον από το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ), με παραπομπή από προσωπικό ιατρό ή ουρολόγο. Αυξημένα επίπεδα PSA δεν σημαίνουν απαραίτητα καρκίνο, διευκρινίζεται, καθώς μπορεί να σχετίζονται με καλοήθη υπερπλασία, φλεγμονή ή ουρολοίμωξη. Για τον λόγο αυτό, η αξιολόγηση από ουρολόγο και η δακτυλική εξέταση είναι απαραίτητες. Αν και κάποιες μορφές του καρκίνου μπορεί να είναι επιθετικές, η έγκαιρη διάγνωση αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχούς θεραπείας.

Οι κυριότεροι παράγοντες κινδύνου, προστίθεται, περιλαμβάνουν την ηλικία, το οικογενειακό ιστορικό, τη διατροφή πλούσια σε ζωικά λίπη και γαλακτοκομικά προϊόντα, καθώς και τα υψηλά επίπεδα τεστοστερόνης στο αίμα. Επιπλέον, η επιστημονική κοινότητα αναγνωρίζει ότι το χρόνιο στρες, η κατάθλιψη και σοβαρά ψυχολογικά γεγονότα μπορεί να επηρεάσουν έμμεσα την εμφάνιση ή την πορεία της νόσου.

Η Γεωργία Ορφανού, Διευθύντρια του τμήματος πρόληψης και κοινωνικής πολιτικής του ΠΑΣΥΚΑΦ ανέφερε -σύμφωνα με την ανακοίνωση – ότι η ολιστική προσέγγιση στην υγεία των ανδρών αποτελεί βασικό πυλώνα της πρόληψης και ο σύνδεσμος ενθαρρύνει κάθε άντρα να φροντίζει ολιστικά την υγεία του, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά.

Η εκστρατεία πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Κυπριακή Ουρολογική Εταιρεία, την Ογκολογική Εταιρεία και την Χειρουργική Εταιρεία Κύπρου, το Αρχείο Καρκίνου.

ΚΥΠΕ