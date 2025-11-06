Εκτός Γενικού Συστήματος Υγείας κινδυνεύουν να μείνουν μερικές δεκάδες γιατροί του δημοσίου, οι οποίοι έλαβαν μάλιστα και σχετική προειδοποίηση εξαιτίας της μη κατάθεσης των αδειών ασκήσεως επαγγέλματος τους στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας. Η μη κατάθεση των αδειών, ωστόσο, δεν αποτελεί τυπικό διαδικαστικό ζήτημα αλλά δήλωση διαμαρτυρίας, αφού οι συγκεκριμένοι γιατροί υποστηρίζουν ότι δεν έχουν μια τέτοια υποχρέωση καθώς οι ίδιοι δεν είναι συμβεβλημένοι με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, αλλά είναι εγγεγραμμένοι στο ΓεΣΥ από τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας στον οποίο εργάζονται ως αποσπασμένοι δημόσιοι υπάλληλοι.

Το μπλέξιμο, όμως, με τις άδειες ασκήσεως επαγγέλματος των γιατρών του δημοσίου δεν τελειώνει εδώ. Με την πρόσφατη τροποποίηση του «περί Ιατρών Νόμου», όλοι οι γιατροί στην Κύπρο έχουν την υποχρέωση να παρουσιάζουν συγκεκριμένο αριθμό εκπαιδευτικών μονάδων προκειμένου να εξασφαλίσουν την απαραίτητη ανανέωση.

Τη στιγμή όμως που ο νόμος πλέον περιλαμβάνει μια τέτοια πρόνοια, ο ΟΚΥπΥ, όπως ανέφεραν στον «Φ» γιατροί του δημοσίου, προχωρεί σε μείωση κονδυλίων που αφορούν την εκπαίδευση, ζητώντας από τις διάφορες κλινικές να περιορίσουν τον χρόνο κατά τον οποίο οι γιατροί τους απουσιάζουν με εκπαιδευτική άδεια και να κινηθούν οι εκπαιδευτικές απουσίες στο πλαίσιο του ποσού που τους έχει παραχωρηθεί.

Οι γιατροί έκαναν, μάλιστα, αναφορά και σε εκ των υστέρων απόρριψη αιτημάτων που είχαν υποβάλει εντός του 2025 για συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά συνέδρια, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία για το γεγονός ότι με την πρακτική αυτή, ενδεχομένως, να μην καταφέρουν να συλλέξουν τις εκπαιδευτικές μονάδες που χρειάζονται για να ζητήσουν την ανανέωση της άδειας τους από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Και πάλι, όμως, το μπέρδεμα δεν τελειώνει εδώ, αφού πρόβλημα, σύμφωνα με τους γιατρούς, εξακολουθεί να υπάρχει και με την επαγγελματική τους ασφάλιση.

Και πάλι μετά την τροποποίηση του «περί Ιατρών Νόμου», οι γιατροί, για σκοπούς ανανέωσης της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος υποχρεούνται να καταθέσουν και την εν ισχύ επαγγελματική τους ασφάλιση.

Ως γνωστό, μετά από πολλές διαφωνίες, αντιπαραθέσεις δημόσιες και όχι μόνο, ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας προχώρησε στην σύναψη ασφαλιστικού συμβολαίου για όλους τους γιατρούς του δημόσιου τομέα.

Η μεγαλύτερη, ωστόσο, ομάδα γιατρών του δημοσίου, όντας δημόσιοι υπάλληλοι αποσπασμένοι στον ΟΚΥπΥ, διεκδικούν κάλυψη τους από τη Νομική Υπηρεσία, όπως ισχύει για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους σε περιπτώσεις νομικών διαδικασιών. Η συγκεκριμένη διαφωνία μεταξύ γιατρών, ΟΚΥπΥ και υπουργείου Υγείας είχε οδηγήσει και σε λήψη μέτρων από τις συντεχνίες τα προηγούμενα χρόνια.

Κάποιοι εξ’ αυτών, μάλιστα, θέτουν και ερώτημα για το κατά πόσον η ομαδική ασφάλιση μπορεί να τους καλύψει για σκοπούς ανανέωσης της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και ζητούν να τους δοθούν νομικές διευκρινίσεις από τον ΟΚΥπΥ.

Τα συγκεκριμένα ζητήματα, όπως πληροφορούμαστε, έχουν ήδη τεθεί και επίσημα από την Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών στον Οργανισμό του οποίου την τελική τοποθέτηση αναμένουν.

Τις διαμαρτυρίες των γιατρών, μετέφερε ο «Φ» στον πρόεδρο της ΠΑΣΥΚΙ, Σωτήρη Κούμα, ο οποίος δήλωσε ότι η Συντεχνία αναμένει επίσημα τις απαντήσεις από τον ΟΚΥπΥ, τονίζοντας ότι «εμείς εκ πρώτης διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν για κάποια από τα ζητήματα νομοθετικά κενά και για κάποια άλλα παρατηρούμε μετά λύπης μας ότι ο Οργανισμός έχει λάβει αποφάσεις που δεν συνάδουν με τη νομοθεσία και τις πρόσφατες τροποποιήσεις. Θα περιμένουμε όμως και αναλόγως των απαντήσεων που θα λάβουμε, θα ενεργήσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Για εμάς είναι και κάποια θέματα αρχής και σίγουρα τα έχουμε θέσει παρά πολλές φορές στον διάλογο με τον Οργανισμό χωρίς να λάβουμε, μέχρι τώρα απαντήσεις που να μας ικανοποιούν. Το δεδομένο για την ΠΑΣΥΚΙ είναι ότι υπάρχουν κενά στη νομοθεσία, έχουν προκύψει κι άλλα ζητήματα τώρα μετά την τροποποίηση του περί ιατρών νόμου και σίγουρα για όλα αυτά θα αναμένουμε να πάρουμε απαντήσεις με την ευχή ότι επιτέλους ο ΟΚΥπΥ θα κατανοήσει το πρόβλημα και θα προχωρήσουμε στην εξεύρεση οριστικών λύσεων».