Μετά τα παράξενα αδικήματα για τα οποία θα πληρώνουμε πρόστιμο €85 όπως η ίππευση με υπερβολική ταχύτητα ή η παρακώλυση της κυκλοφορίας στους δρόμους από άμαξες, ανακαλύπτουμε πως στο λογισμικό του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ), υπάρχουν καταχωρημένες κάποιες… αχρείαστες, θα τολμούσε να πει κανείς, διαγνώσεις. Όπως για παράδειγμα το δάγκωμα από αλιγάτορα ή ο τραυματισμός από ατύχημα με… τρένο.

Σύμφωνα με τον παιδίατρο Παναγιώτη Γιάγκου, το σύστημα είναι εμπλουτισμένο με διαγνώσεις που δεν έχουν ιδιαίτερο λόγο ύπαρξης στη χώρα μας. Όπως μας εξήγησε, ο κατάλογος είναι κοινός για όλες τις ειδικότητες. Πρόκειται, όπως είπε, για τον διεθνή κατάλογο διαγνώσεων, τον ICS 10 (International Classification of Diseases), του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), ο οποίος μεταφράστηκε στα ελληνικά και περιλήφθηκε στο λογισμικό του ΓεΣΥ.

Ως παράδειγμα έφερε τη διάγνωση για χτύπημα ή δάγκωμα από αλιγάτορα, ενώ παράλληλα όπως είπε υπάρχουν καμιά 60αρια διαγνώσεις για ατύχημα με τρένο.

Κάτι, δηλαδή, που είναι δύσκολο να συμβεί στη χώρα μας, αφού ούτε αλιγάτορες έχουμε να γυρίζουν στους δρόμους, ούτε τρένο να λειτουργεί… προς το παρόν.

Βέβαια, για να λέμε και του στραβού το δίκαιο, υπάρχει όντως μία περίπτωση να φανούν χρήσιμες οι εν λόγω διαγνώσεις, αν για παράδειγμα ω μη γένοιτο κάποιος Κύπριος πολίτης έχει ταξιδέψει στο εξωτερικό και είχε ατύχημα σε σιδηροδρομικό σταθμό και με την επιστροφή του στη χώρα μας επισκεφθεί τον γιατρό του.

Σε καταληκτικό σχόλιο και κληθείς να σχολιάσει τα… ευτράπελα του συστήματος, ο Δρ Γιάγκου ανέφερε πως «το πιο λογικό θα ήταν να προστεθούν και άλλοι κωδικοί που να είναι ίσως πιο χρήσιμοι».