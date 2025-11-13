Την αναπομπή του νόμου που ψήφισε την περασμένη εβδομάδα η Βουλή και αφορά την ίδρυση, λειτουργία, εποπτεία και έλεγχο των κέντρων Αποκατάστασης ζητά η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου με επιστολή που απέστειλε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, επικαλούμενη το Άρθρο 51 του Συντάγματος.

Η ΟΣΑΚ υπογραμμίζει πως, αν και στηρίζει την ανάγκη ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου για τον τομέα της αποκατάστασης, οι τροποποιήσεις που εισήχθησαν στη Βουλή αλλοίωσαν ουσιαστικά την αρχική μορφή του νομοσχεδίου, όπως αυτή είχε εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, οι αλλαγές αυτές αναιρούν την επιστημονική τεκμηρίωση του αρχικού σχεδίου και ενδέχεται να δημιουργήσουν σοβαρούς κινδύνους για την ποιότητα, την ασφάλεια και τη δίκαιη πρόσβαση των ασθενών στις υπηρεσίες αποκατάστασης. Παράλληλα, εκφράζει έντονη αντίθεση σε ρυθμίσεις που, όπως αναφέρεται, εξυπηρετούν συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα και μπορεί να οδηγήσουν σε ολιγοπωλιακές συνθήκες στην αγορά.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις μεταβατικές διατάξεις του νόμου, που επιτρέπουν σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια να αδειοδοτηθούν ως Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κατηγορίας Α’ χωρίς προηγούμενη αξιολόγηση από τον αρμόδιο Έφορο.

Η ΟΣΑΚ θεωρεί ότι η ρύθμιση αυτή ενέχει σοβαρούς κινδύνους, αφού η υφιστάμενη αδειοδότηση των νοσηλευτηρίων δεν προβλέπει ειδικά κριτήρια για την παροχή τέτοιου είδους υπηρεσιών.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία εκφράζει ανησυχίες και για τις πρόνοιες που αφορούν τις στέγες ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρίες, οι οποίες, όπως σημειώνει, περιορίζουν τη δυνατότητα αυτών των δομών να αναγνωριστούν ως Κέντρα Κατηγορίας Α’, ακόμη κι αν διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό και τις υποδομές για παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών αποκατάστασης.

Η ΟΣΑΚ επιμένει ότι τα κριτήρια αδειοδότησης πρέπει να βασίζονται σε αντικειμενικά και επιστημονικά δεδομένα και όχι σε διοικητικές ή οικονομικές εξαιρέσεις. Παράλληλα, επισημαίνει πως δεν ζητήθηκε γνωμάτευση από την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, παρότι ορισμένες διατάξεις ενδέχεται να δημιουργούν δεσπόζουσα θέση κατά παράβαση του Νόμου περί Ανταγωνισμού.

Επιπλέον, γίνεται αναφορά σε παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης (Άρθρο 28 του Συντάγματος) και σε πιθανή αντισυνταγματικότητα διατάξεων που παρέχουν προνομιακή μεταχείριση σε συγκεκριμένους παρόχους χωρίς αντικειμενικά κριτήρια.