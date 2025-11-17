Άρχισαν τα όργανα για τις πανεπιστημιακές κλινικές με τους γιατρούς του δημοσίου, των οποίων η διαφωνία επί του νομοσχεδίου που άρχισε να συζητείται στη Βουλή είναι γνωστή, να καταγγέλλουν τον υπουργό Υγείας και τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας για λειτουργία πανεπιστημιακών κλινικών σε κρατικό νοσηλευτήριο χωρίς να υπάρχει, όπως υποστηρίζουν σε ανακοίνωση τους ΠΑΣΥΔΥ και ΠΑΣΥΚΙ, σε ισχύ νομοθεσία. Εμμέσως πλην σαφώς ζητούν το κλείσιμο των κλινικών αυτών και προειδοποιούν με λήψη νομικών μέτρων.

«Κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Υγείας που διεξάχθηκε στις 13 Νοέμβριου 2025 καταγράφηκε ένα πρωτοφανές γεγονός: ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας και ο Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής του Ο.Κ.Υπ.Υ. προέβησαν σε δημόσια παραδοχή εφαρμογής “νομοθεσίας” η οποία δεν υφίσταται».

Σύμφωνα με τις δύο συντεχνίες, «τη στιγμή που άρχιζε η συζήτηση του νομοσχεδίου για τη δημιουργία πανεπιστημιακών κλινικών στη Βουλή, ταυτόχρονα δηλώθηκε ευθέως ότι ήδη στην παρούσα, δύο κλινικές των δημοσίων νοσηλευτηρίων έχουν διευθυντή ακαδημαϊκό, δηλαδή άτομο που δεν μπορεί να κατέχει τέτοια θέση στη βάση του ισχύοντος νομικού πλαισίου».

Πρόκειται, σύμφωνα με τους γιατρούς του δημοσίου, «για καθαρή παραδοχή διοικητικής αυθαιρεσίας και παράκαμψης τόσο του νόμου όσο και των κανονισμών λειτουργίας των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Η αποδοχή τέτοιας πρακτικής από τον πολιτικό προϊστάμενο του τομέα Υγείας συνιστά γεγονός ιδιαίτερης θεσμικής βαρύτητας και εγείρει εύλογα ερωτήματα για το κράτος δικαίου και τη διοικητική νομιμότητα».

Μάλιστα ΠΑΣΥΚΙ και ΠΑΣΥΔΙ προχωρούν ένα βήμα παρακάτω και αναφέρουν ότι «το ελάχιστο που αναμένουμε είναι η άμεση ακύρωση όλων των πράξεων που έγιναν καθ’ υπέρβαση και καθ’ αντίθεση του ισχύοντος νομικού πλαισίου».

Σε διαφορετική περίπτωση, «η ΠΑΣΥΚΙ και η ΠΑΣΥΔΥ επιφυλάσσουν να ασκήσουν κάθε δικαίωμα που της παρέχει το Σύνταγμα και η έννομη τάξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων όλων των συνδικαλιστικών αλλά και θεσμικών, διοικητικών και ενδίκων μέτρων».

Η παραδοχή παραβίασης νόμων δεν μπορεί να θεωρείται επιτρεπτή πρακτική, ούτε να αντιμετωπίζεται ως διαδικαστική λεπτομέρεια. Απαιτείται άμεση θεσμική διόρθωση.

Υπενθυμίζεται ότι οι γιατροί του δημοσίου εδώ και χρόνια εκφράζουν τη διαφωνία τους με τη λειτουργία πανεπιστημιακών κλινικών στα νοσηλευτήρια, υποστηρίζοντας ότι το μοντέλο που, διαχρονικά, το υπουργείου Υγείας προωθεί είναι λανθασμένο.

Η αντίδραση των δύο συντεχνιών ήταν αναμενόμενη όπως αναμενόμενο πρέπει να είναι και το γεγονός ότι με τη συνέχιση της συζήτησης του νομοσχεδίου από τη Βουλή ο τομέας της Υγείας θα εισέλθει σε νέες περιπέτειες.

Πάντως, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής Υγείας Ευθύμιος Δίπλαρος, σε πρωινές του δηλώσεις εξέφρασε την ετοιμότητα της Βουλής να ψηφίσει το νομοσχέδιο σε νόμο πριν το κλείσιμο του Κοινοβουλίου για τις βουλευτικές εκλογές την ερχόμενη άνοιξη.