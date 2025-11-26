Το σκόρδο παραμένει μια άκρως ευεργετική τροφή, καθώς μπορεί να συμβάλει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης, στη ρύθμιση της χοληστερόλης και στην προστασία από τους εποχιακούς ιούς.

Κάθε σκελίδα περιέχει σημαντικές ποσότητες βιταμινών C και B6, καθώς και μαγγάνιου και σεληνίου — ιχνοστοιχείων απαραίτητων για κρίσιμες λειτουργίες του οργανισμού, όπως η διατήρηση της υγείας των οστών, η παραγωγή κολλαγόνου, η σωστή λειτουργία του θυρεοειδούς και η ενίσχυση του ανοσοποιητικού.

Αλλά αυτό που κάνει το σκόρδο superfood είναι η παρουσία της αλλισίνης, μιας οργανοθειικής ένωσης πλούσιας σε θείο που είναι υπεύθυνη για τα πολυάριθμα οφέλη του για την υγεία και το… άρωμά του.

Η Αλέξα Μουλάνε, διατροφολόγος και σύμβουλος καλής υγείας, δήλωσε στην Daily Mail: «Το σκόρδο περιέχει οργανικές ενώσεις θείου που έχουν αποδειχθεί ευεργετικές για την υγεία, ειδικά η αλλισίνη, η οποία έχει αντιμικροβιακές, αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Έχει διαπιστωθεί ότι ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα λόγω της αποτελεσματικότητάς του κατά των βακτηρίων (συμπεριλαμβανομένων των ανθεκτικών στα φάρμακα στελεχών), των ιών, των μυκήτων και των παρασίτων».

«Μπορεί επίσης να συμβάλει στην καρδιαγγειακή υγεία – έρευνες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση σκόρδου συμβάλλει σε μια μικρή βελτίωση της αρτηριακής πίεσης και των επιπέδων χοληστερόλης. Οι πλούσιες σε θείο ενώσεις συμβάλλουν επίσης στην αποτοξίνωση του ήπατος», συμπληρώνει.

Το σκόρδο, που ανήκει στην ίδια «οικογένεια» με τα κρεμμύδια και τα πράσα, καλλιεργείται και καταναλώνεται εδώ και σχεδόν 6.000 χρόνια. Προέρχεται από την Κεντρική Ασία, κοντά στις σημερινές χώρες Ιράν, Καζακστάν, Τουρκμενιστάν και Ουζμπεκιστάν. Από εκεί εξαπλώθηκε στη Μέση Ανατολή, στη συνέχεια στη Μεσόγειο και μετά σε όλο τον κόσμο, ως ενισχυτικό γεύσης και φαρμακευτικό συστατικό.

Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους πολλοί άνθρωποι θεωρούν το σκόρδο ως «φάρμακο» για τους χειμερινούς ιούς, με ορισμένους να προτείνουν ακόμη και να τρώτε ένα ή δύο σκελίδες όταν είστε κρυωμένοι. Αυτό, εξηγεί η κυρία Μουλάνε, είναι ένας από τους σημαντικότερους μύθους σχετικά με το σκόρδο, τον οποίο επιθυμεί να καταρρίψει.

«Σίγουρα βοηθάει στις λοιμώξεις χάρη στις ισχυρές αντιμικροβιακές του ιδιότητες, ωστόσο το ανοσοποιητικό σύστημα χρειάζεται την υποστήριξη μιας ισορροπημένης διατροφής που περιλαμβάνει πολλά λαχανικά και φρούτα, καθώς και πρωτεΐνες καλής ποιότητας, επαρκείς φυτικές ίνες και υγιεινά λίπη όπως τα ωμέγα-3 από τα λιπαρά ψάρια», είπε.

«Αυτά θα δώσουν στον οργανισμό τα στοιχεία που χρειάζεται για να υποστηρίξει ένα υγιές ανοσοποιητικό σύστημα. Είναι πολύ καλό να χρησιμοποιείτε σκόρδο όταν έχετε κρυολόγημα ή γρίπη, για να δώσετε επιπλέον υποστήριξη στο ανοσοποιητικό σύστημα, αλλά δεν πρέπει να βασίζεστε σε αυτό ως τη μόνη θεραπεία», συμπλήρωσε.



Το σκόρδο στη διατροφή

Μπορείτε να φάτε πάρα πολύ σκόρδο;

Οι παρενέργειες της υπερβολικής κατανάλωσης ποικίλλουν από την αναπνοή και την εφίδρωση, έως εξουθενωτικές κράμπες στο στομάχι ένα παράπονο που εκφράζουν κυρίως άτομα με σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου.

«Όπως με όλα τα πράγματα, μπορεί να καταναλώσετε υπερβολική ποσότητα από κάτι καλό, ειδικά αν τρώτε ωμό σκόρδο», λέει η Μουλάνε.

«Η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να ερεθίσει το πεπτικό σύστημα και να προκαλέσει πόνο ή δυσφορία, καούρα ή παλινδρόμηση, αέρια και φούσκωμα, ακόμη και κακή αναπνοή και σωματική οσμή, καθώς το σώμα το αποβάλλει. Ωστόσο, η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων σκόρδου δεν είναι συνήθως επικίνδυνη και τα γαστρεντερικά συμπτώματα θα περάσουν», αναφέρει.

«Τα άτομα με σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου μπορεί να διαπιστώσουν ότι τα συμπτώματα επιδεινώνονται επειδή το σκόρδο περιέχει φρουκτάνες, ένα είδος ολιγοσακχαρίτη, ο οποίος δεν χωνεύεται καλά και μπορεί να προκαλέσει φούσκωμα και αέρια όταν ζυμώνεται από βακτήρια στο έντερο. Σε ορισμένα άτομα, το σκόρδο μπορεί να χαλαρώσει τον κάτω οισοφαγικό σφιγκτήρα, προκαλώντας παλινδρόμηση», σημειώνει.

Το σκόρδο πιο υγιεινό

Την επόμενη φορά που θα ετοιμάζετε το δείπνο και θα χρειαστείτε μερικά σκελίδες σκόρδο, μην βιαστείτε. Η Μουλάνε συμβουλεύει να περιμένετε 15 λεπτά μετά το σπάσιμο ή το κόψιμο του ωμού σκόρδου πριν το προσθέσετε στο πιάτο, καθώς ενεργοποιείται η αλισινάση.

«Η αλισινάση αντιδρά με την αλλιίνη και δημιουργεί αλλισίνη, την ένωση που είναι υπεύθυνη για τα οφέλη του σκόρδου για την υγεία», αναφέρει. Τα υγιεινά λίπη, όπως το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ή το αβοκάντο, βοηθούν στην απορρόφηση των αντιοξειδωτικών που υπάρχουν στο σκόρδο.

«Τα αντιοξειδωτικά λειτουργούν καλύτερα όταν καταναλώνονται μαζί με άλλα αντιοξειδωτικά, καθώς έτσι βοηθούν στην ανακύκλωση το ένα του άλλου. Για να βοηθήσετε στην ανακύκλωση των αντιοξειδωτικών με βάση το θείο που περιέχει το σκόρδο, είναι καλή ιδέα να τρώτε τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C, όπως ντομάτες, πιπεριές και εσπεριδοειδή. Έτσι, μια σάλτσα ντομάτας με σκόρδο για ζυμαρικά, ψητές πιπεριές και σκόρδο ή ένα ντρέσινγκ με σκόρδο, χυμό λεμονιού και μαϊντανό είναι εξαιρετικοί συνδυασμοί», είπε η Μουλάνε.

Επιπλέον, η κατανάλωση σκόρδου με κρεμμύδια αυξάνει τη συνολική περιεκτικότητα σε οργανικό θείο και μπορεί να κάνει ένα γεύμα ακόμα πιο υγιεινό.

Σκόρδο ωμό;

«Το μαγειρεμένο σκόρδο είναι πολύ πιο ήπιο για το πεπτικό σύστημα και εξακολουθεί να είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά και θεραπευτικές ιδιότητες. Περιέχει επίσης πρεβιοτικές ίνες που τροφοδοτούν το μικροβίωμα και έχει οφέλη για την υγεία της καρδιάς. Για τη γενική υποστήριξη της υγείας, είναι καλό να συμπεριλαμβάνετε το σκόρδο στη μαγειρική σας τακτικά», αναφέρει η Μουλάνε.

Προτρέπει επίσης σε προσοχή σχετικά με τη χρήση προπαρασκευασμένων προϊόντων σκόρδου αντί για ωμές σκελίδες: «Μερικές φορές προστίθενται συντηρητικά για να διατηρηθεί φρέσκο, συχνά έχει λιγότερη γεύση από το φρέσκο σκόρδο και η επεξεργασία συχνά καταστρέφει την αλλισίνη και τα αντιοξειδωτικά. Το σκόρδο είναι τόσο γρήγορο και εύκολο στη χρήση που θα προτιμούσα πάντα το φρέσκο από το έτοιμο», εξήγησε.

Σκελίδες ή κάψουλες;

Δεν θέλουν όλοι να τρώνε σκόρδο κάθε μέρα – ίσως λόγω ανησυχιών για την κακή αναπνοή ή την οσμή του σώματος, ή απλά επειδή δεν τους αρέσει η γεύση του – εξ ου και η δημιουργία συμπληρωμάτων που περιέχουν μόνο το στοιχείο που ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, την αλλισίνη.

Ωστόσο, παρόλο που είναι πιο βολικά (και άοσμα), η Μουλάνε δηλώνει πως θα προτιμά πάντα τα φρέσκα σκόρδα.

«Το σκόρδο προσφέρει μια ολόκληρη σειρά ευεργετικών συστατικών (όπως αντιοξειδωτικά) που συχνά χάνονται όταν οι κατασκευαστές απομονώνουν την αλλισίνη στα συμπληρώματα. Τα συμπληρώματα ποικίλλουν επίσης σε ποιότητα και σύνθεση. Προτιμάται η κατανάλωση σκόρδου στη φυσική του μορφή στο μαγείρεμα ή μόνο του», δηλώνει.

Σκόρδο και φάρμακα

Η Μουλάνε εξήγησε ότι το σκόρδο έχει σίγουρα επίδραση στη σύσταση του αίματος και γι’ αυτό οι άνθρωποι που λαμβάνουν ορισμένα είδη φαρμάκων πρέπει να είναι προσεκτικοί και να μην το καταναλώνουν σε υπερβολικές ποσότητες.

«Το σκόρδο δρα ως αντιπηκτικό. Εξαιτίας αυτού, το σκόρδο μπορεί να ενισχύσει τα αποτελέσματα των αντιπηκτικών φαρμάκων όπως η βαρφαρίνη και μπορεί επίσης να αλληλεπιδράσει με αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα όπως η ασπιρίνη, καθώς και με ορισμένα φάρμακα για τον HIV και ορισμένα αντιυπερτασικά. Η κατανάλωση μικρών ποσοτήτων σκόρδου στα τρόφιμα δεν αποτελεί συνήθως πρόβλημα, αλλά η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων σκόρδου ή συμπληρωμάτων πρέπει να αποφεύγεται όταν λαμβάνετε αυτά τα φάρμακα», δηλώνει.

protothema.gr