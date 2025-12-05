Με την πρώτη πτώση της θερμοκρασίας έκαναν την εμφάνισή τους και οι ιοί που προκαλούν το κρυολόγημα, ενώ στα ιατρεία των προσωπικών γιατρών άρχισαν να αυξάνονται οι ασθενείς με συμπτώματα όλων των εποχιακών λοιμώξεων. Τα περιστατικά κορωνοϊού δεν παρουσιάζονται στον βαθμό που είχαν καταγραφεί τις προηγούμενες εβδομάδες, ωστόσο, φαίνεται ότι η γρίπη παίρνει σιγά-σιγά τα πάνω της και η Κύπρος εισέρχεται για τα καλά στην περίοδο των λοιμώξεων του χειμώνα.

Η αυξημένη δραστηριότητα των χειμερινών ιών, οδήγησε και τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας σε επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των εφημερευόντων ιατρείων του ΓεΣΥ, ώστε να μην επιβαρύνονται τα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών κατά τις μη εργάσιμες ώρες και ημέρες κατά τις οποίες δεν λειτουργούν τα ιατρεία των προσωπικών γιατρών.

«Φοράτε μάσκα όταν επισκέπτεστε τα ιατρεία των προσωπικών σας γιατρών», η έκκληση της προέδρου της Επιστημονικής Εταιρείας Προσωπικών Ιατρών, Μαίρης Αβρααμίδου, η οποία, μιλώντας στον «Φ», ανέφερε ότι «αυτή την εβδομάδα είδαμε αύξηση των περιστατικών που αφορούσαν ιούς που προκαλούν κρυολόγημα». Οι ασθενείς «όταν έχουν συμπτώματα που παραπέμπουν σε εποχιακές λοιμώξεις και θα επισκεφθούν τον προσωπικό τους γιατρό να θυμούνται να φορούν τη μάσκα τους. Στα ιατρεία υπάρχουν κι άλλοι ασθενείς και ο συχρωτισμός ευνοεί τη μετάδοση. Πλέον έχουμε εισέλθει στην περίοδο των εποχιακών λοιμώξεων. Τα περιστατικά αφορούν άτομα όλων των ηλικιών, με κάπως περισσότερο μεταξύ των εργαζομένων».

Επίσης, είπε, «παρατηρούμε ότι τα συμπτώματα της γρίπης είναι αρκετά έντονα. Έχουμε τους ιούς που προκαλούν το κρυολόγημα και, βεβαίως, τον κορωνοϊό, αν και αυτή την εβδομάδα είδαμε μια μικρή μείωση των περιστατικών κορωνοϊού». Το σημαντικό, είπε η κ. Αβρααμίδου «είναι να λαμβάνουμε όλοι τα μέτρα μας, να περιοριζόμαστε και να επισημάνουμε ότι οι εμβολιασμοί συνεχίζονται και όσοι πολίτες δεν έχουν εμβολιαστεί μπορούν να απευθυνθούν στον προσωπικό τους γιατρό».

Σε ό,τι αφορά τα εφημερεύοντα ιατρεία του ΓεΣΥ και την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας τους, η κ. Αβρααμίδου ανέφερε ότι «είναι κάτι το οποίο έγινε και κατά την περσινή περίοδο και σίγουρα οι προσωπικοί γιατροί θα ανταποκριθούν όπως πρέπει».

Το ωράριο λειτουργίας των εφημερευόντων ιατρείων, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΟΑΥ επεκτείνεται κατά δύο ώρες Σάββατο και Κυριακή (αργίες). Δηλαδή, θα λειτουργούν από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα αντί για 11 το πρωί μέχρι 5 το απόγευμα που λειτουργούσαν μέχρι τώρα. «Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ενημερώνει ότι, λόγω της αυξημένης εποχικότητας των αναπνευστικών ιών και της συνεπακόλουθης αύξησης της ζήτησης για υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας κατά τα Σαββατοκύριακα και τις δημόσιες αργίες, οι υπηρεσίες εφημερίας προσωπικού γιατρού διευρύνουν το ωράριο λειτουργίας τους κατά την περίοδο Δεκεμβρίου – Μαρτίου. Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στη διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης των δικαιούχων σε υπηρεσίες υγείας και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της αυξημένης προσέλευσης κατά τη περίοδο των εποχικών λοιμώξεων», ανέφερε στην ανακοίνωση του ο Οργανισμός.

Το συγκεκριμένο ωράριο θα ισχύσει μέχρι τις 29 Μαρτίου 2026 και το τηλεφωνικό κέντρο για διευθέτηση ραντεβού θα λειτουργεί από τις 9:30 το πρωί.

Νέο υποστέλεχος της γρίπης

Σε ό,τι αφορά το νέο υποστέλεχος της γρίπης «Κ», οι γιατροί εκτιμούν ότι αναπόφευκτα θα παρουσιαστεί, «εάν δεν έχει ήδη παρουσιαστεί» και στην Κύπρο. «Παρακολουθούμε τα όσα καταγράφονται σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και ενημερωνόμαστε διαρκώς», ανέφερε η κ. Αβρααμίδου.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με την τελευταία αναφορά του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Λοιμώξεων (ECDC), το υποστέλεχος «Κ» έχει πλέον εντοπιστεί «παγκοσμίως» και καταγράφει αυξημένη παρουσία στην Ευρώπη. Η ίδια αναφορά υπογραμμίζει ότι το υποστέλεχος «K» εμφανίζεται ως κυρίαρχο γενετικό στέλεχος σε μεγάλο μέρος των αλληλουχηθέντων δειγμάτων.

Την ίδια ώρα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας (UKHSA), στην εβδομαδιαία επιδημιολογική της αναφορά, επισημαίνει ότι παρά το γεγονός ότι το «Κ» ενδέχεται να μειώνει την αποτελεσματικότητα του εμβολίου, «ο εμβολιασμός εξακολουθεί να προσφέρει σημαντική προστασία έναντι σοβαρών εκβάσεων, με ιδιαίτερα θετική εικόνα στις παιδικές ηλικίες».

Οι εξελίξεις γύρω από το subclade «K» έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον διεθνών μέσων ενημέρωσης, τα οποία τις τελευταίες ημέρες δημοσιεύουν εκτενή ρεπορτάζ.

Το SFGate στην Καλιφόρνια περιγράφει το νέο υποστέλεχος ως «μεταλλαγμένο στέλεχος γρίπης» που εξαπλώνεται διεθνώς, τονίζοντας ότι έχει ήδη συνδεθεί με πρώιμη αύξηση των κρουσμάτων σε αρκετές περιοχές. Η «New York Post» αναφέρεται σε αύξηση κρουσμάτων γρίπης σε ΗΠΑ, Καναδά και Ηνωμένο Βασίλειο, επισημαίνοντας ότι το «K» φαίνεται να αντιπροσωπεύει σημαντικό μέρος των περιστατικών. Η εφημερίδα «Times of India» επισημαίνει ότι το «K» έχει συνδεθεί με την έντονη δραστηριότητα γρίπης στην Ιαπωνία και έχει καταγραφεί σε πολλές ασιατικές και βορειοαμερικανικές περιοχές.