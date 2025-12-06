Η σημασία της ισορροπημένης διατροφής για την υγεία είναι αδιαμφισβήτητη, καθώς τα φρούτα, τα λαχανικά και τα θρεπτικά τρόφιμα συμβάλλουν στη σωστή λειτουργία του οργανισμού και προστατεύουν από ασθένειες. Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι ακόμα και αυτά τα «υγιεινά» τρόφιμα μπορεί κάποιες φορές να κρύβουν αόρατες χημικές ουσίες που ενδέχεται να είναι επιβλαβείς.

Μια ιδιαίτερα ανησυχητική ομάδα τέτοιων ουσιών είναι οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAH). Συνδέονται με τη ρύπανση του περιβάλλοντος αλλά και με ορισμένους τρόπους μαγειρέματος, όπως το τηγάνισμα και το ψήσιμο στη σχάρα, όπου δημιουργούνται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Ορισμένες από αυτές τις ενώσεις θεωρούνται καρκινογόνες, γεγονός που τις καθιστά σημαντικό κίνδυνο για την υγεία.

Μια νέα, πιο αποτελεσματική τεχνική ανίχνευσης

Μέχρι πρόσφατα, ο εντοπισμός των PAH στα τρόφιμα απαιτούσε περίπλοκες και χρονοβόρες εργαστηριακές διαδικασίες, με μεγάλη χρήση χημικών ουσιών, αυξάνοντας κόστος και περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Τα τελευταία χρόνια όμως, οι επιστήμονες έχουν στη διάθεσή τους την τεχνική QuEChERS – μια μέθοδο που είναι γρήγορη, εύκολη, οικονομική και αξιόπιστη. Επιτρέπει την αποτελεσματική «εξαγωγή» των ύποπτων ουσιών από τα τρόφιμα, επιταχύνοντας τον έλεγχο, βελτιώνοντας την ακρίβεια και μειώνοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Τι αποκάλυψε η νέα έρευνα

Σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Food Science and Biotechnology, ερευνητές από το Εθνικό Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σεούλ χρησιμοποίησαν την QuEChERS για να ανιχνεύσουν 8 επικίνδυνες ενώσεις PAH που σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου.

Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα θετικά: η μέθοδος ανίχνευσε ακόμη και ελάχιστες ποσότητες των ουσιών αυτών σε διάφορα τρόφιμα.

«Η τεχνική αυτή απλοποιεί τη διαδικασία ανάλυσης, χωρίς να χάνει την υψηλή της αποτελεσματικότητα», δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας, καθηγητής Joon-Goo Lee, σημειώνοντας ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλούς διαφορετικούς τύπους τροφίμων, διευκολύνοντας σημαντικά τον έλεγχο.

Τι σημαίνει για τους καταναλωτές

Η ευρύτερη χρήση της QuEChERS θα μπορούσε να ενισχύσει την ασφάλεια των τροφίμων που φτάνουν στο τραπέζι μας.

• Οι έλεγχοι θα γίνονται γρηγορότερα και με μεγαλύτερη αξιοπιστία

• Οι επιχειρήσεις τροφίμων θα μειώσουν το κόστος

• Τα εργαστήρια θα χρησιμοποιούν λιγότερες επικίνδυνες χημικές ουσίες, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος

«Το έργο μας υποστηρίζει πιο υγιεινά συστήματα τροφίμων και καλύτερα αποτελέσματα για τη δημόσια υγεία», πρόσθεσε ο καθηγητής Lee, τονίζοντας ότι η μέθοδος βοηθά στην ταχύτερη αναγνώριση και αντιμετώπιση της μόλυνσης.

Η νέα αυτή προσέγγιση αναδεικνύει πώς η επιστημονική καινοτομία μπορεί να βελτιώσει άμεσα την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων.

Η QuEChERS αποτελεί μια σημαντική αναβάθμιση στην ανίχνευση καρκινογόνων ενώσεων, συμβάλλοντας σε ένα πιο ασφαλές διατροφικό μέλλον για όλους.