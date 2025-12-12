Δρ. Έλενα Παπαμιχαήλ, Διευθύντρια Κλινικής

Η Παιδιατρική Κλινική του ΝΑΜ ΙΙΙ είναι η μοναδική κλινική τριτοβάθμιας νοσηλείας παιδιών στην Κύπρο. Προσφέρει ολοκληρωμένη φροντίδα σε παιδιά με σύνθετα ή σοβαρά προβλήματα υγείας και δέχεται για διερεύνηση και θεραπεία ασθενείς ηλικίας από 15 ημερών έως 16 ετών, κατόπιν παραπομπής είτε από άλλα νοσηλευτήρια (ΓΕΣΥ και ΟΚΥπΥ) είτε από Προσωπικούς Ιατρούς.

Στην Κλινική παρέχονται υπηρεσίες εξειδικευμένων παιδιατρικών υποειδικοτήτων, με δυνατότητα συντονισμού και διαχείρισης πολύπλοκων και επειγόντων περιστατικών. Διαθέτει προηγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό και αναπτύσσει έντονη εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα. Υπηρεσίες παρέχονται τόσο στους Παιδιατρικούς Θαλάμους όσο και στα εξειδικευμένα τμήματα, καθιστώντας την Παιδιατρική Κλινική του ΝΑΜ ΙΙΙ Κέντρο Αναφοράς και Αριστείας.

Η Παιδιατρική Κλινική δέχεται παραπομπές από όλα τα νοσηλευτήρια (ΓΕΣΥ και ΟΚΥπΥ) για νοσηλεία τόσο απλών όσο και επιπλεγμένων περιστατικών. Νοσηλεύει περιστατικά από τα νοσηλευτήρια ΟΚΥπΥ Αμμοχώστου, Λάρνακας, Λεμεσού, Πάφου, από ιδιωτικά νοσηλευτήρια Λεμεσού (Πολυκλινική Υγεία, Mediterranean), καθώς και από Προσωπικούς Ιατρούς Παίδων από όλες τις επαρχίες.

Η Κλινική συνεργάζεται άψογα και στενά με τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, την Παιδοχειρουργική Κλινική και την Παιδοαιματολογία, ενώ αξιοποιεί πλήρως τις υποστηρικτικές υπηρεσίες του εργαστηρίου (Βιοχημεία, Αιματολογία, Μικροβιολογία), του Ακτινολογικού Τμήματος και του Αναισθησιολογικού Τμήματος. Βρίσκεται σε εποικοδομητική συνεργασία και επικοινωνία με επιστημονικούς φορείς εξειδικευμένων υπηρεσιών, όπως το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα και το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ), καθώς και με επιστημονικά κέντρα στην Ελλάδα, τη Βρετανία και τη Γερμανία.

Στελεχώνεται από εκλεκτούς συναδέλφους με εκπαίδευση στην Κύπρο και στο εξωτερικό, οι οποίοι διαθέτουν μετεκπαιδεύσεις, μεταπτυχιακούς τίτλους και διδακτορικές διατριβές. Λαμβάνουν μέρος σε επιστημονικά συνέδρια, ενημερώνονται συνεχώς και εφαρμόζουν σύγχρονα θεραπευτικά πρωτόκολλα, επιτελώντας με εντιμότητα και αυταπάρνηση πολυσχιδές κλινικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο. Στόχος είναι πάντα η παροχή άριστης και εξατομικευμένης φροντίδας στο άρρωστο παιδί και στην οικογένειά του, μακριά από αυστηρά λογιστικά πλαίσια και με μοναδικό γνώμονα την υγεία τους, ανεξαρτήτως χρώματος ή κοινωνικής δομής.

Είναι το τριτοβάθμιο κέντρο της χώρας που είναι εγκεκριμένο να παρέχει πλήρη ειδικότητα. Παρέχει εκπαίδευση σε ειδικευόμενους ιατρούς καθώς και φοιτητές από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Παράλληλα σε αυτήν εκπαιδεύονται 16 ειδικευόμενοι στην Παιδιατρική οι οποίοι αποκτούν γνώσεις και εμπειρίες υψηλού επιπέδου. Έτσι, η Κλινική ουσιαστικά αποτελεί το «φυτώριο» των νέων Παιδιάτρων της Κύπρου, καθιστώντας την το κυριότερο Κέντρο Εκπαίδευσης στην Παιδιατρική στη χώρα μας.

Στη δομή της Κλινικής περιλαμβάνονται όλες οι ακόλουθες Μονάδες/Τμήματα οι οποίες υπό τον συντονισμό της Διεύθυνσης Παιδιατρικής προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες φροντίδας υγείας όπου απαιτείται.

Παιδιατρικοί Θάλαμοι 1 & 2

Αποτελούν τον Κεντρικό Άξονα λειτουργίας όλης της Κλινικής. Σε αυτούς γίνεται διαχείριση οξέων και χρόνιων νοσημάτων που απαιτούν νοσηλεία για διερεύνηση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση από πολυεπιστημονική ομάδα. Αυτό επιτυγχάνεται με τη λειτουργία των 2 Παιδιατρικών Θαλάμων δυναμικότητας 36 κλινών με δυνατότητα επέκτασης εάν αυτό κριθεί αναγκαίο. Προσφέρεται συνεχής κλινική παρακολούθηση, θεραπευτικές παρεμβάσεις, απεικονιστικός/εργαστηριακός έλεγχος και εκπαίδευση οικογένειας.

Ιατροί: Δρ. Khalid Whabi, Δρ. Μαρία Πέτρου, Δρ. Μυροφόρα Χαραλάμπους, Δρ. Μαρία Αργυρού, Δρ. Χρίστος Σωτηρίου

Εξωτερικά Ιατρεία Παιδιατρικής

Παρέχουν πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια παιδιατρική εκτίμηση, διάγνωση και παρακολούθηση οξέων και χρόνιων νοσημάτων. Περιλαμβάνουν εμβολιασμούς, προληπτική παιδιατρική και συντονισμό με εξειδικευμένες μονάδες.

Ιατρός: Δρ. Μαρία Πιερή (αναμένεται και 2ος Λειτουργός).

Μονάδα Παιδονευρολογίας

Δέχεται παραπομπές από όλη την Κύπρο για επιληψίες, αναπτυξιακές διαταραχές, νευρομυϊκά νοσήματα, κεφαλαλγίες και μεταβολικά/νευροεκφυλιστικά νοσήματα. Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά δίκτυα (EURO-NMD, EpiCARE) και πραγματοποιεί ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες.

Ιατροί: Δρ. Γιάννης Ιωάννου, Δρ. Μαρίνα Γαβαθά (αναμένεται ενίσχυση).

Μονάδα Παιδοκαρδιολογίας

Αξιολογεί και παρακολουθεί συγγενείς και επίκτητες καρδιοπάθειες, αρρυθμίες και καρδιακή ανεπάρκεια. Υποστηρίζει παιδοκαρδιοχειρουργικά περιστατικά και εκπαιδεύει ειδικευόμενους.

Ιατροί: Δρ. Βάδω Καδή, Δρ. Σταύρος Χριστοφορίδης.

Μονάδα Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας & Διαβήτη

Κέντρο Αναφοράς παγκυπρίως. Διαχειρίζεται Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 & 2, διαταραχές ανάπτυξης, εφηβείας, θυρεοειδούς, επινεφριδίων, μεταβολισμού & οστικής υγείας. Διενεργεί ενδοκρινολογικές δοκιμασίες και εκπαιδεύει οικογένειες.

Ιατροί: Δρ. Αντρέας Κυριάκου, Δρ. Μαρία Μουσικού, Δρ. Νικόλας Νικολαΐδης.

Μονάδα Γενετικής & Μεταβολισμού

Κέντρο Αναφοράς για Σπάνιες Παθήσεις. Παρέχει γενετική διερεύνηση, αξιολόγηση συγγενών ανωμαλιών, γενετική συμβουλευτική και διαχείριση μεταβολικών νοσημάτων με διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.

Ιατροί: Δρ. Σοφία Ουρανή, Δρ. Αιμιλία Αθανασίου, Δρ. Όλγα Γραφάκου.

Μονάδα Ηπατολογίας & Γαστρεντερολογίας

Αποτελεί Κέντρο Αναφοράς για παθήσεις ήπατος, παγκρέατος, κοιλιοκάκη, ΙΦΝΕ, Ηωσινοφιλική Οισοφαγίτιδα, τροφικές αλλεργίες και χρόνια γαστρεντερικά συμπτώματα. Διενεργεί πλήρες φάσμα ενδοσκοπήσεων και συνεργάζεται θεσμικά με το King’s College London.

Ιατροί: Δρ. Παναγιώτα Πρωτοπαπά, Δρ. Έλενα Σαββίδου.

Μονάδα Παιδοπνευμονολογίας

Κέντρο Αναφοράς για κυστική ίνωση, πρωτοπαθή δυσκινησία κροσσών και χρόνιες/επίκτητες πνευμονοπάθειες. Διενεργεί σπιρομετρήσεις, μελέτες ύπνου, πεχαμετρία, μετρήσεις μονοξειδίου του αζώτου, βρογχοσκοπήσεις και άλλες εξειδικευμένες εξετάσεις.

Ιατροί: Δρ. Παναγιώτης Γιάλλουρος, Δρ. Πηνελόπη Αναγνωστοπούλου, Δρ. Khalid Wahbi.

Μονάδα Παιδονεφρολογίας

Παρακολουθεί παιδιά με οξεία/χρόνια νεφρική νόσο, μεταμόσχευση νεφρού, σπειραματονεφρίτιδες, ουρολοιμώξεις και διαταραχές ούρησης. Διενεργεί διαδερμικές βιοψίες νεφρού και λειτουργεί καθημερινό ιατρείο.

Ιατρός: Δρ. Ευτυχία Θώδη.

Μονάδα Παιδορευματολογίας

Παρακολουθεί περίπου 250 περιστατικά με νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα, αγγειίτιδες, περιοδικούς πυρετούς, αυτοάνοσες παθήσεις και ραγοειδίτιδα. Διερευνά πιθανά ρευματικά νοσήματα και συνεργάζεται με κέντρα του εξωτερικού.

Ιατρός: Δρ. Μαργαρίτα Ονουφρίου (από Μάρτιο 2026 νέος παιδορευματολόγος).

Μονάδα Λοιμώξεων & Πρωτοπαθών Ανοσοανεπαρκειών

Διαχειρίζεται λοιμώξεις και ανοσολογικές διαταραχές, με 24ωρη συμβουλευτική κάλυψη για όλη τη χώρα. Διαθέτει Ερευνητικό Εργαστήριο και λειτουργεί Ειδικό Εξωτερικό Ιατρείο δύο φορές την εβδομάδα.

Ιατρός: Δρ. Μαρία Κολιού.

Ιατρείο Διατροφικών Διαταραχών

Λειτουργεί εβδομαδιαία από διεπιστημονική ομάδα (παιδοψυχίατρος, ψυχολόγος, διατροφολόγος, εργοθεραπευτής).

Παιδίατρος ομάδας: Δρ. Χρίστος Σωτηρίου.

Με τη στέρεη επιστημονική της βάση, το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και την αφοσιωμένη ομάδα των επαγγελματιών υγείας της, η Παιδιατρική Κλινική του ΝΑΜ ΙΙΙ συνεχίζει να αποτελεί τον βασικό πυλώνα παροχής εξειδικευμένης παιδιατρικής φροντίδας στην Κύπρο, προσφέροντας ασφάλεια, ποιότητα και ολοκληρωμένη υποστήριξη σε κάθε παιδί και την οικογένειά του.

