Η λιγούρα για γλυκό εμφανίζεται συνήθως αργά το απόγευμα ή το βράδυ και συχνά μας οδηγεί σε ανθυγιεινές επιλογές. Ωστόσο, υπάρχουν τροφές χωρίς ζάχαρη που μπορούν να ικανοποιήσουν την επιθυμία για γλυκό, χωρίς να επιβαρύνουν το βάρος και την υγεία.

1. Φρούτα

Τα φρούτα περιέχουν φυτικές ίνες, οι οποίες βοηθούν στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα. Τα φυσικά τους σάκχαρα δεν ενεργοποιούν τη λιγούρα με τον ίδιο τρόπο όπως τα επεξεργασμένα γλυκά και, όταν καταναλώνονται με μέτρο, έχουν μικρή επίδραση στο σάκχαρο.

2. Πρωτεΐνη

Ο συνδυασμός φρούτων με πρωτεΐνη (π.χ. φρούτο με γιαούρτι ή τυρί) βοηθά στη σταθεροποίηση του σακχάρου στο αίμα. Η αυξημένη πρόσληψη πρωτεΐνης συνδέεται με μειωμένη όρεξη και λιγότερη επιθυμία για ζάχαρη.

3. Νερό

Η αφυδάτωση συχνά συγχέεται με την πείνα και οδηγεί σε λαχτάρα για γλυκό. Η κατανάλωση νερού μπορεί να μειώσει το αίσθημα πείνας και τη λιγούρα.

4. Τσίχλες χωρίς ζάχαρη

Το μάσημα τσίχλας φαίνεται να μειώνει την επιθυμία για γλυκά και αλμυρά σνακ, λειτουργώντας ως γρήγορη λύση όταν η λιγούρα εμφανίζεται ξαφνικά.

5. Λαχανικά

Τραγανά και ενυδατικά λαχανικά, όπως αγγούρι και σέλινο, αλλά και φυλλώδη πράσινα λαχανικά, μπορούν να μειώσουν την επιθυμία για γλυκές λιχουδιές και την κατανάλωση σνακ.

6. Σπόροι

Οι σπόροι είναι πλούσιοι σε φυτικές ίνες, πρωτεΐνη και καλά λιπαρά, συμβάλλοντας στο αίσθημα κορεσμού. Οι σπόροι chia, ειδικά, βοηθούν στο να νιώθουμε χορτάτοι για περισσότερη ώρα.

7. Κανέλα

Η φυσική γλυκύτητα της κανέλας μπορεί να περιορίσει τη λιγούρα για γλυκό και να βοηθήσει στη διατήρηση ισορροπημένων επιπέδων σακχάρου στο αίμα.

Τέλος, η κατανάλωση γευμάτων ανά 3–4 ώρες, ο επαρκής ύπνος και η διαχείριση του στρες παίζουν σημαντικό ρόλο στον έλεγχο της επιθυμίας για ζάχαρη.

ygeiamou.gr