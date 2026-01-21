Σε ποσοστό πέραν του 50% των δειγμάτων, που έχουν ληφθεί στην Κύπρο από νοσηλευόμενους ασθενείς με γρίπη και έχουν ελεγχθεί, αφορούν το υποστέλεχος «Κ» της γρίπης το οποίο από τον περασμένο Νοέμβριο απασχολεί τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις της η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του υπουργείου Υγείας Ελισάβετ Κωνσταντίνου, «με την αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία μπορέσαμε να προχωρήσουμε και στον απαραίτητο έλεγχο και διαπιστώνεται ότι σε ποσοστό άνω του 50% των δειγμάτων που έχουν ελεγχθεί αφορούν το υποστελέχος αυτό».

«Η εμφάνισή του και στην Κύπρο, ήταν βεβαίως κάτι το οποίο αναμέναμε, ωστόσο, το βλέπουμε και επιβεβαιωμένο από τις εξετάσεις που γίνονται».

Η κ. Κωνσταντίνου τόνισε ότι «αναμένουμε ένα δεύτερο επιδημικό κύμα της γρίπης τον Φεβρουάριο, γι’ αυτό και καλούμε τους πολίτες που ακόμα δεν έχουν εμβολιαστεί να το πράξουν».

Το εμβόλιο που χορηγείται φέτος είπε, «σύμφωνα και με τις ευρωπαϊκές αρμόδιες Αρχές, καλύπτει σε ποσοστό πέραν του 55% και το υποστέλεχος «Κ» και πρέπει να πούμε ότι κανένα εμβόλιο, καμιάς χρονιάς, δεν καλύπτει κατά 100% τα στελέχη της γρίπης που κυκλοφορούν».

Σε ό,τι αφορά τους θανάτους από γρίπη η κ. Κωνσταντίνου ανέφερε ότι «αφορούσαν ηλικιωμένα άτομα αλλά είχαμε και άτομο 64 ετών αλλά και άτομο 54 έτων, άρα η γρίπη αφορά όλους μας και δεν αστειεύεται».