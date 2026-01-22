Οι συντεχνίες ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ και ΠΑΣΥΚΙ καταγγέλλουν ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της στατικής μελέτης, κρίνονται στατικά ακατάλληλα τα παλιά κτήρια του Νοσοκομείου Αθαλάσσας, θέτοντας σε άμεσο και πραγματικό κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών, των εργαζομένων, και επισκεπτών.

Όπως αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωσή τους, «η μελέτη επιβεβαιώνει τις διαχρονικές και τεκμηριωμένες προειδοποιήσεις των συντεχνιών, που επί χρόνια αγνοήθηκαν από τους αρμόδιους φορείς». «Παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις, υπομνήματα και δημόσιες τοποθετήσεις της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ και της ΠΑΣΥΚΙ, το κράτος επέλεξε να κωφεύει, επιτρέποντας τη συνέχιση της λειτουργίας κρίσιμων υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε κτήρια που σήμερα αποδεικνύεται ότι δεν πληρούν ούτε τις στοιχειώδεις προδιαγραφές ασφάλειας και αντισεισμικής προστασίας», τονίζουν εμφαντικά.

Οι συντεχνίες καταγγέλλουν ότι «η κατάσταση αυτή συνιστά σοβαρή θεσμική αποτυχία και εγείρει τεράστιες ευθύνες, καθώς η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με προχειρότητα και αδιαφορία».

Επίσης, διευκρινίζουν ότι «η συνέχιση της λειτουργίας υπηρεσιών σε κτήρια που έχουν χαρακτηριστεί στατικά ακατάλληλα είναι απαράδεκτη και επικίνδυνη», προσθέτοντας ότι «η ανοχή σε αυτή την πραγματικότητα συνιστά συνειδητή έκθεση εργαζομένων και ασθενών σε κίνδυνο, κάτι που οι συντεχνίες μας δεν πρόκειται να αποδεχθούν».

Οι συντεχνίες απαιτούν από το κράτος την άμεση ανάληψη ευθυνών και επιτάχυνση των διαδικασιών για την ανέγερση της Β’ Φάσης του Νοσοκομείου Αθαλάσσας, ενημέρωση για τα αποτελέσματα της στατικής μελέτης, χρονοδιάγραμμα ενεργειών και άμεσα μέτρα προστασίας για εργαζόμενους και ασθενείς.

Τέλους ζητούν δέσμευση για την ανέγερση του νέου Νοσοκομείου, το οποίο να είναι σύγχρονο, ασφαλές και ανθρώπινο, και να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των ασθενών ψυχικής υγείας και των επαγγελματιών υγείας.

Οι ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ και ΠΑΣΥΚΙ υπενθυμίζουν ότι «η συνέχιση της καθυστέρησης κρίσιμων αποφάσεων δεν μπορεί να δικαιολογηθεί και επιβαρύνει μια ήδη επικίνδυνη κατάσταση», προσθέτοντας ότι «η απουσία συγκεκριμένου και δεσμευτικού πλάνου αποτελεί πολιτική επιλογή, για την οποία κάποιοι θα πρέπει να λογοδοτήσουν».

Τέλος, οι συντεχνίες προειδοποιούν ότι δεν θα παραμείνουν θεατές σε μια κατάσταση που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους και θα προχωρήσουν σε δυναμικές ενέργειες, εάν οι αρμόδιοι συνεχίσουν να καθυστερούν και να μεταθέτουν τις ευθύνες τους.