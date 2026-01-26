Ξανά προβλήματα στο σύστημα πληροφορικής του Γενικού Συστήματος Υγείας παρά τις διαβεβαιώσεις από πλευράς του διαχειριστή προ δεκαημέρου.

Γιατροί και φαρμακοποιοί που επικοινώνησαν με το philenews ανέφεραν ότι με μεγάλη δυσκολία καταφέρνουν να εξυπηρετήσουν τους ασθενείς καθώς το λογισμικό λειτουργεί μεν αλλά παρουσιάζει μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της κάθε πράξης με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των επαγγελματιών και κυρίως των δικαιούχων του συστήματος.

Από πλευράς ΟΑΥ, αναφέρθηκε στο philenews ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το λογισμικό να επανέλθει στον κανονικό ρυθμό λειτουργίας του χωρίς μεγάλες καθυστερήσεις.