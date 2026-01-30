Με νόμο θα επιχειρήσει να «συγυρίσει» το Γενικό Σύστημα Υγείας και, ταυτόχρονα, να διασφαλίσει την κάλυψη των πραγματικών αναγκών των δικαιούχων/ασθενών ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας.

Με απλά λόγια και όπως ενημερώθηκε χθες η Βουλή, η σχετική τροποποίηση της νομοθεσίας βρίσκεται ήδη υπό επεξεργασία και θα αφορά, τόσο στη ζήτηση και εξασφάλιση συγκεκριμένων υπηρεσιών, όσο και στην ελεγμένη ένταξη νέων παρόχων (όλων των ειδικοτήτων) με τρόπο κατά τον οποίο να καλύπτονται, από τη μια τα διάφορα κενά που σήμερα παρατηρούνται στην προσφορά υπηρεσιών στους ασθενείς (π.χ. υπηρεσίες στις απομακρυσμένες περιοχές) και από την άλλη να μπει τέλος στην ανεξέλεγκτη εγγραφή φυσικών και νομικών προσώπων (παροχέων) στο ΓεΣΥ.

Συγκεκριμένα και όπως εξήγησε στην κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΟΑΥ, Σταύρος Μιχαήλ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση βουλευτών, «το capacity planning (μελέτη εντοπισμού αναγκών αλλά και υφιστάμενων υπηρεσιών), θα έπρεπε να γίνει από το υπουργείο Υγείας πριν την έναρξη της εφαρμογής του ΓεΣΥ για να είναι καταγεγραμμένες τόσο οι ανάγκες, τα κενά που υπάρχουν, όσο και οι υπηρεσίες αλλά και το δυναμικό το οποίο έχουμε. Δεν έγινε. Εμείς προσπαθούμε τώρα να λάβουμε τα μέτρα που πρέπει και κρίνουμε ότι πρέπει να ληφθούν». Ο Οργανισμός, πρόσθεσε, «έκανε μελέτες προκειμένου να εντοπίσει τις σωστές απαντήσεις και το πιο πιθανό είναι ότι πολύ σύντομα θα έρθουμε στη Βουλή για μια τροποποίηση της νομοθεσίας».

Η τροποποίηση, θα δίνει απάντηση στο κατά πόσον «θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε σε κάποιον την ένταξη. Δηλαδή, να πούμε “όχι” σε ένα ακόμα νοσοκομείο που θα έρθει να ζητήσει την ένταξη του στο ΓεΣΥ, επειδή κρίνουμε ότι σε μια περιοχή είμαστε καλυμμένοι από κλίνες και υπηρεσίες».

Από την άλλη, όμως, «το ζητούμενο είναι να αποκτήσει το δικαίωμα ο Οργανισμός, να μπορέσουμε να βγούμε έξω και να πούμε, για παράδειγμα: Στα ορεινά χρειαζόμαστε ακόμα 20 κλίνες, ακόμα ένα νοσοκομείο ή χρειαζόμαστε στην τάδε περιοχή υπηρεσίες θαλασσαιμίας ή αιμοκάθαρσης. Να χαρτογραφούνται οι ανάγκες και να στοχεύουμε στην κάλυψη τους».

Αυτή τη στιγμή, είπε ο κ. Μιχαήλ, «μιλάμε για μια τροποποίηση που βρίσκεται υπό επεξεργασία και μελετούμε διάφορα σενάρια, διότι πρέπει να οδηγηθούν τα πράγματα σε μια σωστή κατεύθυνση. Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω στο κατά πόσον το υπουργείο Υγείας συμφωνεί με αυτή τη θέση μας. Εμείς πρέπει να ετοιμάσουμε την πρόταση μας πρώτα και μετά να αποταθούμε στο υπουργείο Υγείας».

Ο πρόεδρος του ΟΑΥ προχώρησε και σε σύνδεση της ποιότητας των υπηρεσιών με το φαινόμενο των καταχρήσεων που καταγράφονται στο Σύστημα. Εάν είπε, ένας παρόχος κάνει καταχρήσεις, σε μεγάλο βαθμό ρίχνει το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχει. Ο Οργανισμός έχει το δικαίωμα να επιβάλει πρόστιμα ή και να αναστείλει μια σύμβαση ή ακόμα και να αποβάλει τον πάροχο από το ΓεΣΥ. «Και αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο των όσων θέλουμε να διασφαλίσουμε και να προωθήσουμε».

Ο πρόεδρος του ΟΑΥ, προέβη στις τοποθετήσεις αυτές στο πλαίσιο της συζήτησης του προϋπολογισμού του ΓεΣΥ για το έτος 2026 από την κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας.

Όλα του λογισμικού δύσκολα

Για τα ζητήματα που αφορούν το σύστημα πληροφορικής του ΓεΣΥ και τα προβλήματα που παρατηρούνται τόσο στην διαχείριση του από την ανάδοχο εταιρεία όσο και στην ομαλή λειτουργία του λογισμικού, ο πρόεδρος του ΟΑΥ, αποκάλυψε ότι «γίνονται σκέψεις για να αναλάβουμε εμείς το λογισμικό από τον ερχόμενο Μάιο που λήγει και το συμβόλαιο με την εταιρεία».

«Η σκέψη μας είναι να αφήσουμε τους υπεργολάβους να συνεχίσουν και εμείς να αναλάβουμε τον συντονισμό. Ήδη, άλλοι ημικρατικοί οργανισμοί, όπως η Αρχή Τηλεπικοινωνιών, εφαρμόζει μια τέτοια ρύθμιση».

Ωστόσο, είπε, «έχουμε δυσκολίες και σε αυτό το ζήτημα, διότι είναι ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο το οποίο θα μεταφερθεί από τον ανάδοχο στην αναθέτουσα Αρχή. Ελπίζουμε», είπε απευθυνόμενος στους βουλευτές της κοινοβουλευτικής επιτροπής Υγείας «ότι θα υπερπηδήσουμε τα προβλήματα, διότι υπάρχουν και νομικά προβλήματα και αν χρειαστούμε τη βοήθειά σας πρέπει να έρθουμε εδώ και να μας βοηθήσετε».

«Όταν βάζεις κριτήρια κάποιοι θα διαμαρτύρονται»

Ζητήματα που αφορούν τον τομέα των φαρμάκων και συγκεκριμένα τις εξειδικευμένες θεραπείες και τη διαδικασία των ονομαστικών αιτημάτων, επίσης, τέθηκαν από τους βουλευτές, ως επακόλουθο βεβαίως και των πρόσφατων καταγγελιών για μεγάλο αριθμό απορρίψεων από τις αρμόδιες επιτροπές του ΟΑΥ.

Ο Οργανισμός, είπε ο κ. Μιχαήλ, ανέλαβε τη διαδικασία αυτή στις αρχές του περασμένου έτους και τον Ιούνιο «προχωρήσαμε σε αναθεώρηση των κριτηρίων μας ώστε να ικανοποιούνται περισσότεροι ασθενείς».

Εδώ και αρκετούς μήνες, είπε, «δεν έχουμε παράπονα για καθυστερήσεις στην εξέταση αιτημάτων. Ωστόσο, σίγουρα, όταν βάζεις κριτήρια και αξιολογείς βάσει κριτηρίων, όσο μικρό και αν είναι το ποσοστό των απορρίψεων, αυτοί που απορρίπτονται θα διαμαρτύρονται».

Για την αποστολή ασθενών στο εξωτερικό, ο κ. Μιχαήλ ανέφερε ότι «εκεί η διαδικασία δεν φαίνεται να παρουσιάζει κανένα πρόβλημα μέχρι αυτή τη στιγμή».

Έκθεση αξιολόγησης κινδύνου

Απαντώντας σε ερωτήματα σχετικά με τους 24 πιθανούς κινδύνους που καταγράφονται στην έκθεση αξιολόγησης κινδύνου που κατατέθηκε στην Βουλή, ο πρόεδρος του ΟΑΥ ανέφερε ότι «πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία που πρέπει να έχει ένας σημαντικός Οργανισμός στα χέρια του ώστε να λαμβάνει τα μέτρα του. Για το σκοπό αυτό έχει ενισχυθεί και το αρμόδιο τμήμα του ΟΑΥ με προσωπικό ώστε να μπορούμε να παρακολουθούμε διαρκώς την κατάσταση».

Για την οικονομική βιωσιμότητα του ΓεΣΥ, ο κ. Μιχαήλ, επανέλαβε ότι «υπάρχει σημαντικό απόθεμα, €700 εκατ, που αρκεί για την κάλυψη αναγκών 4,5 μηνών που είναι διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών που πρέπει να υπάρχει, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές που ακολουθούν άλλα συστήματα υγείας».

Προϋπολογισμός €2,129 δισ. – Έμφαση και στη διοικητική και τεχνολογική ενίσχυση του Οργανισμού

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, ο προϋπολογισμός του ΟΑΥ για το 2026 είναι ισοσκελισμένος, με συνολικά έσοδα και έξοδα ύψους €2,129 δισ.

Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών, ύψους €2,046 δισ., αφορά άμεσα το κόστος παροχής υπηρεσιών υγείας, περιλαμβανομένων των αμοιβών παροχέων, των φαρμάκων, της ενδονοσοκομειακής φροντίδας, των εργαστηριακών εξετάσεων, των Τμημάτων Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών, καθώς και των αποστολών ασθενών στο εξωτερικό.

Όπως αναφέρθηκε από πλευράς ΟΑΥ, οι αμοιβές των παροχέων συνεχίζουν να καθορίζονται μέσω σφαιρικών προϋπολογισμών, με στόχο τον έλεγχο της δαπάνης και την αποτροπή καταχρήσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη διοικητική και τεχνολογική ενίσχυση του ΟΑΥ, με πρόβλεψη για νέες θέσεις προσωπικού, αυξημένες δαπάνες για έλεγχο καταχρήσεων και αναβάθμιση του Συστήματος Πληροφορικής του ΓεΣΥ, καθώς και σημαντικές αναπτυξιακές δαπάνες που αφορούν, μεταξύ άλλων, την ανέγερση ιδιόκτητου κτηρίου και την ανανέωση της ψηφιακής υποδομής του Οργανισμού.

Ο προϋπολογισμός του ΟΑΥ για το 2026 θα συνεχίσει να εξετάζεται από την κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας στο πλαίσιο της συζήτησης των κρατικών προϋπολογισμών.