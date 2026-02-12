Επανέρχονται στις διαμαρτυρίες τους για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται το πλάνο εμβολιασμών του υπουργείου Υγείας οι προσωπικοί γιατροί του Γενικού Συστήματος Υγείας. Η διαδικασία, αναφέρουν, «κατά την οποία οι γιατροί αγοράζουν τα εμβόλια και στη συνέχεια αποζημιώνονται μόνο για την αξία των εμβολίων, δεν μπορεί να συνεχιστεί».

Πρόβλημα εντοπίζουν, τόσο οι προσωπικοί γιατροί ενηλίκων, οι οποίοι, μάλιστα, επισημαίνουν ότι οι τιμές κάποιων εμβολίων είναι τέτοιες «που σε συνδυασμό με τη διαδικασία που ακολουθείται λειτουργούν αποτρεπτικά για τους γιατρούς και κυρίως για τους νέους γιατρούς που δεν έχουν μεγάλο αριθμό δικαιούχων στον κατάλογο τους», όσο και οι παιδίατροι τους οποίους το ζήτημα απασχολεί ακόμα περισσότερο εξαιτίας του μεγάλου αριθμού εμβολιασμών που καλούνται να διενεργήσουν κατ’ έτος.

Μιλώντας στον «Φ», ο πρόεδρος της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου, Μιχάλης Αναστασιάδης, ανέφερε ότι «το συγκεκριμένο ζήτημα προκαλεί συνεχώς δυσφορία σε μεγάλη μερίδα γιατρών και σίγουρα αναστάτωση μεταξύ των παιδιάτρων που επωμίζονται το μεγαλύτερο βάρος των εμβολιασμών χωρίς να τους αποδίδεται κανένα κίνητρο αλλά και καμία διευκόλυνση». Οι παιδίατροι είπε, «καταβάλλουν διαρκώς προσπάθεια για να κρατήσουν την εμβολιαστική κάλυψη στην Κύπρο σε υψηλά επίπεδα. Τα εμβόλια είναι αρμοδιότητα του κράτους και η όποια κάλυψη πρέπει να δίνεται από το υπουργείο Υγείας. Με τον τρόπο με τον οποίο προμηθευόμαστε τα εμβόλια, αυτή η προσπάθεια δυσχεραίνεται και σίγουρα οι γιατροί παίρνουν και το ρίσκο και επωμίζονται και τη ζημιά στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κάτι δεν πάει καλά, ένα εμβόλιο καταστραφεί κ.λπ. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να ξαναδούμε με το υπουργείο Υγείας ώστε να καταλήξουμε κάπου».

Από πλευράς της, η πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας Οικογενειακών και Προσωπικών Γιατρών, Μαίρη Αβρααμίδου, ανέφερε ότι «πολλές φορές οι γιατροί καλούνται να καταβάλουν μερικές χιλιάδες ευρώ για να εξασφαλίσουν εμβόλια για τους δικαιούχους τους και στη συνέχεια περιμένουν να τους καταβληθεί το κόστος των εμβολίων. Αν καταστραφεί ένα εμβόλια, το κόστος μένει στον γιατρό αν και κάποιες εταιρείες το καλύπτουν». Για τους νεότερους γιατρούς, πρόσθεσε, «οι οποίοι τώρα αρχίζουν και δεν έχουν μεγάλο αριθμό δικαιούχων στους καταλόγους τους, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα διότι το κόστος αρκετών εμβολίων είναι σχετικά υψηλό, άρα δυσκολεύονται. Για παράδειγμα ένας συνάδελφος που έχει 300 ή 500 δικαιούχους δεν μπορεί να αγοράσει εμβόλια που κοστίζουν €150 ή €180 για να καλύψει τις ανάγκες των ασθενών του και να περιμένει μετά να του επιστραφεί το συνολικό ποσό».

Είναι ένα ζήτημα, είπε καταλήγοντας η κ. Αβρααμίδου «το οποίο έχουμε θέσει αρκετές φορές διότι πρέπει να δοθεί και ένα κίνητρο στους γιατρούς για να μπαίνουν σε όλη αυτή την διαδικασία. Πρέπει σίγουρα να επανέλθουμε σε διάλογο με το υπουργείο Υγείας».